В Европе хотят Путина?

На прошедшей недавно в Париже конференции Института международных и стратегических отношений широко обсуждался вопрос грядущих президентских выборов в России. Дебаты европейских политиков удивили многих экспертов – большинство выступающих высказались за возвращение В. Путина на президентский пост.

Это идет вразрез с устоявшимся в России стереотипом, что на Западе предпочитают видеть во главе нашей страны Дм. Медведева. В Европе считают, что Дм. Медведев и В. Путин могут стать соперниками на президентских выборах в марте 2012 года. Выступавшие на конференции французские, итальянские, чешские и польские политики не жалели для Путина хороших слов: «Возвращение его на вершину власти представляется нам очень благоприятной гипотезой».

Как отмечают аналитики, такой единогласный хор может свидетельствовать о начале предвыборной кампании Путина. Все эти выступления – мастерски организованная пиар-акция на международном уровне. Таким образом, используя политических «посредников» за рубежом, подготавливается почва для возвращения Путина. Цель – усилить доверие к нему за границами страны. Впрочем, так действуют все политики – перед национальными выборами они начинают лоббировать свои интересы по всему миру.