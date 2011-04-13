В Европе хотят Путина?
№ 14(255) от 14.04.2011 [ «Аргументы Недели » ]
На прошедшей недавно в Париже конференции Института международных и стратегических отношений широко обсуждался вопрос грядущих президентских выборов в России. Дебаты европейских политиков удивили многих экспертов – большинство выступающих высказались за возвращение В. Путина на президентский пост.
Это идет вразрез с устоявшимся в России стереотипом, что на Западе предпочитают видеть во главе нашей страны Дм. Медведева. В Европе считают, что Дм. Медведев и В. Путин могут стать соперниками на президентских выборах в марте 2012 года. Выступавшие на конференции французские, итальянские, чешские и польские политики не жалели для Путина хороших слов: «Возвращение его на вершину власти представляется нам очень благоприятной гипотезой».
Как отмечают аналитики, такой единогласный хор может свидетельствовать о начале предвыборной кампании Путина. Все эти выступления – мастерски организованная пиар-акция на международном уровне. Таким образом, используя политических «посредников» за рубежом, подготавливается почва для возвращения Путина. Цель – усилить доверие к нему за границами страны. Впрочем, так действуют все политики – перед национальными выборами они начинают лоббировать свои интересы по всему миру.
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