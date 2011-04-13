Медведев гневается на Лаврова

Президент России Дм. Медведев, как говорят, давно недоволен работой министра иностранных дел С. Лаврова.

По нашим сведениям, еще в начале его правления отставки Лаврова требовали от него в администрации США и конкретно госсекретарь г-жа Клинтон. Лавров, по мнению Вашингтона, является проводником жесткой российской политики как в республиках бывшего СССР, так и во многих других регионах мира. Еще одним поводом для раздражения Медведева стали сделанные «вразнобой» заявления представителей окружения Медведева, и лично Медведева, и МИДа России по ситуациям в Ливии и в Кот-д,Ивуаре. В результате якобы он и требует у председателя правительства и партии «Единая Россия» В. Путина отставки С. Лаврова.

Но случай с главой МИДа – особый. Он отличается от упрямства Путина сохранить в составе кабинета министров персонажей типа Христенко или Фурсенко. Рейтинг министра Лаврова остается высоким не по липовым замерам, а реально. Пока Путину удавалось отстоять Лаврова не только перед Медведевым, но и перед самой г-жой Клинтон.