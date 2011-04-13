«Единая Россия» прячется в «синих ведрах»

Дума отработала дополнительное заседание в режиме отклонения оппозиционных инициатив. Одна из них касается всенародно ругаемых мигалок, а точнее – порядка их использования.

Депутат фракции КПРФ А. Иванов предложил вместо полного запрета мигалок ввести норму, позволяющую рядовым автомобилистам не уступать дорогу машинам с включенными сиренами. С той лишь оговоркой, что условием ненаказания будет установленный факт нецелевого использования маячка. Однако именно это положение стало главным аргументом ЕР против инициативы.

Первый зампред думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству (ЕР) А. Москалец считает установку цели включения мигалки «непосредственно на дороге» невозможной.

Вместе с тем он признал очевидное наличие проблемы и предложил политически выверенное решение… снять спецсигналы. Для этого, по его словам, требуется направить вышеупомянутый депутатский запрос. С появлением понятийной определенности, по его мнению, деятельность многих обладателей спецсигналов окажется не соответствующей понятию «неотложность».

Еще одна «дорожная» инициатива прошла утверждение в третьем чтении. Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность для нарушителей ПДД. Он особенно примечателен введением так называемого столичного коэффициента для Москвы и Санкт-Петербурга, где штрафные санкции будут вдвое выше, чем в других российских субъектах. Граждан на этот раз цинично разделили по антиконституционному территориальному признаку.

– Недопустимо выполнять данные народу обещания за его же счет, — заявил, реагируя на принятый закон, секретарь бюро Совета московского отделения партии «Справедливая Россия» А. Агеев. – От повышения штрафов пробки в Москве никуда не исчезнут, а решать проблемы за счет простых автомобилистов цинично…

Пусть мэр Москвы и его партия, раз уж они взялись за гуж, примут другие действенные меры, наведут порядок с парковками, сами пересядут на метро, решат массу других проблем, осложняющих ситуацию на столичных дорогах, – предложил г-н Агеев.

Такой вот парадокс – партия власти зажимает народ все крепче, а он голосует за нее почти единогласно.