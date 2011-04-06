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Подковерный план тандема

№ 13(254) от 07.04.2011 [«Аргументы Недели », Алексей МУХИН ]

Подковерный план тандема

На днях Дм. Медведев поручил правительству убрать до 1 октября представителей государства из советов директоров компаний с госучастием. Это вызвало на первых порах скандал и оживление как в консервативном, так и в либеральном лагерях правящей группировки. В либеральной прессе событие было интерпретировано как начало открытой и долгожданной войны верховного главнокомандующего Медведева против «авторитарного» Путина.

Между тем идея вывода чиновников из советов директоров звучала еще до избрания Дм. Медведева на президентский пост. А также в самом начале его правления.  Но тогда идея была воспринята как преждевременная. Министра экономразвития Э. Набиуллину, поспешившую «по горячим следам» предложить соответствующий план вывода госчиновников из указанных «закромов», – тут же одернул премьер.

Сегодня многое поменялось. Помимо псевдоистерии вокруг якобы «конфликтующих премьера и президента» эта инициатива свидетельствует совсем о другом. Именно премьер окончательно решился избавиться от части окружения, компрометирующего его своими непрофессиональными действиями. И сделает он это руками Медведева.

Модель «сброса политического балласта» уже была опробована в 2007–2008 годах. Передавая власть Дм. Медведеву, под звуки литавр Путин разрушил виртуальную «силовую башню». Хотя реально ее  не существовало. Только в воображении журналистов и политологов, пишущих о реакционных процессах в политике и экономике. В результате он успешно вышел из сложной ситуации, в которую попал из-за информационной кампании против него. Как и сегодняшняя, та кампания была развернута прежде всего западными СМИ.

Он уступил в малом. Ушел с поста, с которого и так должен был уйти, предложив вместо «силового кандидата» С. Иванова «либерала» Дм. Медведева. При этом занял пост премьера на несколько лет относительно спокойного существования. Чего, собственно, и хотел изначально.

Теперь в преддверии якобы своего возвращения на президентский пост он, к облегчению Вашингтона и Брюсселя, выберет нужный момент и демонстративно откажется от претензий на президентство. Но потребует в качестве «размена» встречной уступки: Дм. Медведев, к этому времени выполнивший свою роль, также уйдет, и «будет кто-то третий».

Таким образом, напряженная ситуация вокруг проблемы-2012 будет «обнулена» ко всеобщему удовольствию. Но приведет к результату, выгодному нынешней команде премьера. 

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