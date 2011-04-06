Израиль ведет в Москве тайные переговоры

По сообщениям израильской прессы, советник премьер-министра Нетаньяху на прошлой неделе тайно посетил Москву и встретился с главой МИД России С. Лавровым. Израильтяне опасаются, что Кремль поддержит инициативу ведущих стран ЕС – Германии, Франции и Великобритании, которые собираются в скором времени признать в ООН палестинское государство в границах 1967 года.

Угроза Евросоюза вполне реальна. Своим признанием ливийских повстанцев Франция уже показала, что в Париже могут разрубить любую проблему с плеча. По некоторым данным, большинство стран мира готовы поддержать ЕС и признать Палестину в качестве государства, включающего всю территорию Западного берега реки Иордан, сектора Газа и Восточного Иерусалима.

Сейчас палестинцы активно вербуют своих сторонников, и уже в сентябре 2011 г. в ООН может состояться голосование по этому вопросу. Конечно, его окончательный исход пока не ясен. К тому же многие аналитики считают, что главной целью инициативы европейских стран является оказание давления на еврейское государство и продвижение своего проекта урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

На данный момент не ясна позиция по этому вопросу главного спонсора Израиля – США. По мнению экспертов, если Вашингтон выскажется против радикальных мер, то у мирового сообщества не будет реальных рычагов принудить Иерусалим выполнить его волю. Израильтяне тоже ведут свою игру и подготовили для переговоров с Б. Обамой пакет уступок, на которые они могут пойти.

По данным израильских осведомленных источников, Россия, скорее всего, не захочет блокировать инициативу Евросоюза. На тайных переговорах С. Лавров ничего не обещал и отделался общими призывами крепить мир во всем мире и восстанавливать взаимное доверие Израиля и палестинцев.