Слухи вокруг Кудрина нарастают

В Министерстве финансов нарастают слухи о том, что их шеф готовится уйти из министерства.

Говорят, что А. Кудрин готовится стать освобожденным вице-премьером. И в правительственном аппарате это якобы рассматривают как этап подготовки к тому, что он возглавит правительство России. Разумеется, если В. Путин будет избран на пост Президента России в 2012 году. Новым министром финансов вместо А. Кудрина должен стать его заместитель А. Саватюгин. Эти назначения должны произойти в течение ближайших недель.

В последние полгода вокруг г-на Кудрина распространяется подозрительно много слухов. Если учесть тактику альма-матер г‑на Путина по запутыванию следов, то с министром финансов и впрямь могут случиться самые неожиданные трансформации. Он слишком много знает, и какое-то продвижение по службе или вне ее ему гарантировано.