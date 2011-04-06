Слухи вокруг Кудрина нарастают
№ 13(254) от 07.04.2011 [ «Аргументы Недели » ]
В Министерстве финансов нарастают слухи о том, что их шеф готовится уйти из министерства.
Говорят, что А. Кудрин готовится стать освобожденным вице-премьером. И в правительственном аппарате это якобы рассматривают как этап подготовки к тому, что он возглавит правительство России. Разумеется, если В. Путин будет избран на пост Президента России в 2012 году. Новым министром финансов вместо А. Кудрина должен стать его заместитель А. Саватюгин. Эти назначения должны произойти в течение ближайших недель.
В последние полгода вокруг г-на Кудрина распространяется подозрительно много слухов. Если учесть тактику альма-матер г‑на Путина по запутыванию следов, то с министром финансов и впрямь могут случиться самые неожиданные трансформации. Он слишком много знает, и какое-то продвижение по службе или вне ее ему гарантировано.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес