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Зачем искать черта, если он у тебя на шее

№ 13(254) от 07.04.2011 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Зачем искать черта, если он у тебя на шее

Примерно так ответил пан Пацюк кузнецу Вакуле, когда тот пришел к нему в поисках черта. Напомним, речь идет о литературных персонажах бессмертной повести Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Гоголевские строки пришли на память после презентации новой кампании по десталинизации российского общества. Ее, как всегда, начали накануне очередных громких выборов. Но выглядит она, признаться, как желание властей отвлечь наше внимание от чего-то более важного.

Кровавый диктатор давно осужден даже своими однопартийцами. Его жертвам воздвигнуты памятники. Одна каменная Маска скорби в Магадане работы Эрнста Неизвестного чего стоит! А Соловецкий камень напротив Лубянки? Но председатель Комиссии при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека г-н Федотов так не считает. Образно выражаясь, он предлагает вновь протащить разложившийся труп кровавого диктатора по городам и весям, чтобы в финале повесить его на Красной площади в Москве. Да так, чтобы сквозь распахнутую и истлевшую шинель  был виден скелет. В назидание потомкам череп смотрел бы на современников пустыми глазницами, полными чувства вины, и стучал в порывах холодного ветра прокуренными челюстями.

Предположим, даже повесят пугало давно мертвого Джугашвили. Но дело его все равно останется. Зубы дракона дали глубокую поросль, и только в президентской комиссии их не замечают. Посудите сами. Диктатор уничтожил в лагерях и расстрелял несколько миллионов человек. Но чьими кознями объяснить то, что за последние 10 лет в России вымерли 19 тыс. деревень, а еще в 10 тыс. проживают менее чем по 10 стариков? Это данные последней переписи. По ней же, число мужчин стало на 10 млн. меньше числа женщин. Такую диспропорцию сама природа допускает только в случае войны или когда нация готовится к закланию.

Кто же спорит, что Сталин преступно уничтожал невинных людей как расстрелами, так и непосильным каторжным трудом «во имя будущего». Но что реально, а не под выборы сделали новые «десталинизаторы»? Горько и парадоксально, но построенное для всего народа узниками сталинского ГУЛАГа  навсегда подарено кучке околокремлевских олигархов. Те же «Норильский никель», золотые прииски Чукотки и Колымы, авиационные, военные заводы... Именно в них  величие и вечная память жертвам сталинского террора. При этом кремлевская комиссия даже не заикается о помощи этих богатейших предприятий семьям пострадавших от сталинских репрессий.

Пытаясь в очередной раз разоблачить те преступления, комиссия по правам человека в упор не замечает «деяния» даже в соседних кабинетах. Да, тот же министр Фурсенко не убивает людей. Но его маниакальная настойчивость по выхолащиванию начального образования ничуть не лучше. Его «шариковское» желание убить балетную, художественную, театральную и музыкальную школы тоже ничуть не лучше. Гениальный танцовщик современности Николай Цискаридзе перед многомиллионной аудиторией Первого канала призывает и президента, и премьера остановить действия безумца. Но те не внемлют.

Есть и другие министры, при которых деньги не доходят до села, а военные заводы не получают заказов в угоду иностранным фирмам. Медицинское оборудование закупается втридорога, и даже деньги за рыбалку начали драть. При этом отдают басурманам целые рыбные провинции в Баренцевом море. Так чем же судьба современных жертв, среди которых прозябающие в нищете, а порой и на улице – инженеры, рыбаки, ученые, артисты, рабочие, крестьяне и даже офицеры, – лучше судьбы ушедших 70–80 лет назад?

Нашему поколению, как видно, свой приговор. Он – в росте цен, лишении конституционного права на бесплатное здравоохранение, жилье и образование, полной беззащитности перед любым произволом. Ах, если бы комиссия по правам человека г-на Федотова кричала именно об этих сталинских отрыжках президенту или премьеру. Нет. Не кричит. Оставаясь в неведении, Путин с Медведевым по-прежнему держат сталинистов нового помета в своем окружении, где те улыбаются в телекамеры загадочной сталинской улыбкой.

Есть в предложении президентской комиссии и такой пункт. Изъять из обращения сталинские имена. Но неплохо подумать и о потомках. Мы же не знаем, что они будут говорить о делах того же В. Путина. А вдруг не так хорошо, как мы, а очень плохо. Как в комиссии Федотова о Сталине. И придется им переименовывать проспект Путина в Грозном. Назвать по-старому – проспектом Победы. Но так и до вскрытия могилы недалеко. И до Красной площади.

P.S. Совсем скоро вступит в силу федеральный закон о самофинансировании бюджетных организаций: больниц, ЖЭКов, школ… Стало быть, львиная доля налогов, которые, по Конституции, идут на  финансирование этих учреждений, растворится в бездне. А мы должны будем платить деньги вторично в виде скрытого и незаконного нового налога. Интересно, как поступил бы Сталин со своим министром финансов, если бы тот предложил сделать подобное? Наверное, министр стал бы  жертвой кровавых репрессий. А у нас помалкивают и гарант Конституции, и разные потешные комиссии.

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