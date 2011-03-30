Кто распилит предвыборные бюджеты

В декабре состоятся выборы в Госдуму шестого созыва. За последние годы на рынке политуслуг произошли изменения: старые игроки ушли в тень, а новых практически не появилось. Но любые большие выборы – это большие бюджеты, «белые» и не очень. Тем интереснее посмотреть, чьи услуги будут востребованы партиями.

Как ни удивительно, но сегодня реально действующих политтехнологов федерального уровня можно пересчитать по пальцам одной руки. Опросив несколько десятков специалистов и проанализировав многое из того, что пишется по этой теме, мы выделили четырех, которые будут, скорее всего, наиболее востребованными. Это Глеб Павловский (и его Фонд эффективной политики), Станислав Белковский (Институт национальной стратегии), Андрей Гнатюк («Группа ИМА») и – Алексей Навальный, которого принято именовать «юристом и блоггером». Мы напомним их «боевые заслуги» и попытаемся проанализировать, какие политические группы привлекут их для «освоения» парламентских выборов.

Таланты и «поклонники»

Глеб Павловский еще в декабре 1985 г. стал одним из учредителей «Клуба социальных инициатив», называвшего себя первой в СССР легальной оппозиционной организацией. Из участников КСИ сейчас на слуху помимо Павловского разве что Борис Кагарлицкий и Вячеслав Игрунов. В 1993-м Павловский выступил соорганизатором инициативной группы «Движения за демократию и права человека». Все это сопровождалось довольно активной и разнонаправленной митинговой деятельностью – в защиту Ельцина, в защиту Руцкого и Хасбулатова, против выселения из столицы людей без регистрации и т.п. В 1995-м Павловский создал Фонд эффективной политики и, наконец, оказался востребован серьезными людьми: в частности, участвовал в 1999-м в кампании по избранию проправительственной Думы, руководил операцией по дискредитации лидеров блока «Отечество – Вся Россия». В итоге Павловский добился признания в качестве «главного идеолога путинского режима».

С кем Глеб Олегович намерен сотрудничать в предвыборный период, тайны не составляет. Руководитель ФЭП говорит об этом открыто. «Учитывая сложившиеся взаимоотношения с действующей властью, было бы странно, если бы мы консультировали не «Единую Россию», а представителей оппозиции. Это был бы классический конфликт интересов», – заявил Павловский.

Андрей Гнатюк входит в число ветеранов политтехнологического цеха, изначально занимавшихся политическим консалтингом – таких как Алексей Кошмаров («Новоком»), Игорь Минтусов («Никколо М»), Алексей Ситников («Имидж-Контакт»). Но, в отличие от них, Гнатюк продолжает активную практику в сфере политтехнологий. В одном интервью он заявил: «Мы политикой вообще не занимаемся, мы обслуживаем политиков. Есть ресторан, например, туда зашел политик, его покормили. Вопрос: этот ресторан в политике или нет?» Как бы то ни было, такой подход обеспечивает его стабильной работой: структуры Гнатюка обслуживали интересы бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, пропагандировали «приоритетные национальные проекты», курировавшиеся Дмитрием Медведевым, обеспечивали президентские выборы 2008 г. Гнатюка по праву называют «правой рукой» кремлевских политтехнологов.

Можно предположить, что и сейчас Андрей Гнатюк также будет работать с ЕР или консультировать сателлитную структуру – к примеру, ЛДПР или «Правое дело», обеспечивая устойчивую связь с главным политическим игроком, а также поможет координировать действия партий.

Станислав Белковский в 2002‑м учредил Совет по национальной стратегии, прославившийся громкими докладами, в том числе и на коррупционную тему. В 2004-м совет трансформировался в Институт национальной стратегии, задачей которого провозглашалась «стратегия интерпретации национальных интересов», а сотрудники намеревались «толковать мифы, складывающиеся вокруг политических субъектов и событий, а также управлять ими». В том же году Белковский выступил организатором Корпорации православного действия, чем рассмешил журналиста Леонида Радзиховского: «Православная борьба с космополитизмом, западным влиянием обычно является первой латентной стадией юдофобии. Отрадно, что этим делом занят Белковский: кому, как не еврею, возглавлять политическое движение христиан». Наконец, в 2007 г. Белковский инициировал рождение движения «Народ», одним из соучредителей которого выступил Алексей Навальный (о нем ниже).

У Станислава Белковского есть определенные «творческие планы» на думские выборы, но конкретизировать их он отказывается: «Обычно такие вопросы не обсуждаю». Тем не менее существует версия о том, что Белковский будет работать с КПРФ. Впрочем, Станислав Александрович, про которого тот же Глеб Павловский когда-то сказал, что «любое слово, которое говорит Станислав, он говорит на условиях предоплаты», вполне может параллельно консультировать и несистемную оппозицию, включая крайних праволибералов вроде Бориса Немцова и Гарри Каспарова. Широкий фронт работ – не проблема для человека, умело сочетающего в себе «православную борьбу» и «толкование мифов».

Алексей Навальный в 2003‑м руководил избирательной кампанией «Яблока» в Москве и показал лучший результат среди всех региональных штабов партии. В 2004 г. участвовал в создании молодежного движения «ДА!», создавал проект «Политические дебаты», с 2006-го координировал проект «Милиция с народом» (в рамках «ДА!»). В 2007-м Навальный выступил соучредителем движения «Народ», в качестве идеологии избравшего «демократический национализм» – не выходя при этом из «Яблока».

По этому поводу бывшая пресс-секретарь «Яблока» Евгения Диллендорф написала в своем блоге: «На периферии интернет-сознания идет скандал: якобы в 2007 году Навальный украл у СПС 99 миллионов рублей. Из всей темной истории меня интересует одна не вполне криминальная деталь: переводы этой суммы фирме Навального действительно осуществлялись – это следует из официального сводного отчета СПС на сайте ЦИК РФ. А теперь вспомним, что в 2007 году Навальный был членом «Яблока» и состоял в ее руководстве (зампредседателя Московского отделения (до 25 июня 2007 года), член Федерального Совета партии (до 14 декабря). Допустимо ли, будучи в одной партии, работать на другую, с которой твоя партия находится в состоянии выборов?»

Что касается предвыборных планов Алексея Навального, то здесь возможны варианты. Так, свои респекты в адрес Навального высказывают лидеры «Справедливой России». «@navalny удачи! Ваше дело правое!» – недавно написал в своем микроблоге лидер эсэров Сергей Миронов. А депутат Госдумы от КПРФ Олег Шеин развил тему на свой лад: «Наши сотрудничают с Навальным, но он, как я понимаю, либерал, так что это просто взаимодействие по установлению в стране демократии и ликвидации коррупции».

Речь идет о нашумевшем эсэровском проекте – «Партии жуликов и воров», за который Навальный и удостоился похвалы высокопоставленных справороссов. Ведь несмотря на то что проект «Справедливая Россия» создавался как умеренно «левая» партия, способная перекрыть часть электората коммунистов, своим стратегическим конкурентом эсэры считают «Единую Россию» – просто потому что надоело быть второй «партии власти», хочется побыстрее стать первой. Однако далеко не все уверены, что эсэры и дальше смогут позволить себе такое дорогое удовольствие, как Навальный.

Белковский так резюмировал настроения скептиков: «Навальный не пойдет в «Справедливую Россию», слишком мелко для него на сегодняшний день». Действительно, более тесное сотрудничество связывает Навального с праволиберальной тусовкой, особенно – с «непримиримыми» выходцами из СПС. А тут как нельзя кстати Борису Немцову предстоит на зимних выборах сделать известным новый бренд – Партию народной свободы. Для раскрутки новой структуры и человек понадобится новый, не примелькавшийся и не набивший оскомину своим долгим пребыванием в либеральной тусовке. И здесь у Навального получить заказ шансов куда больше, чем, например, у той же Марины Литвинович.

Тренд в ребро

«Юрист и блоггер» первым смог в целях собственной раскрутки оседлать антикоррупционный политический тренд. О продажности чиновников говорят все – начиная от президента и заканчивая любым «несогласным». Особенно должно быть обидно Белковскому – именно он когда-то ввел понятие «монетизация» власти. Однако только Навальному удалось канализировать эти разговоры в реальный и довольно массовый проект «РосПил».

Вице-президент Центра политических технологий Георгий Чижов комментирует: «Секрет успеха этого проекта состоит в том, что, возможно, впервые в недолгой истории российской политики главный персонаж не только говорит о проблеме (о ней говорят все) и даже не просто вовлекает в процесс максимальное количество людей, но, самое главное, постоянно держит свою «паству» в тонусе, предлагая выявлять, анализировать или хотя бы обсуждать тот или иной случай коррупции».

Другой «антикоррупционный» проект Навального – участие в ведомственной схватке вокруг федерального закона №94 о госзакупках. Многие считают, что в результате в том числе и удачных действий Навального министр финансов Алексей Кудрин и Федеральная антимонопольная служба победили своих оппонентов из Минэкономразвития, предлагавших заменить ФЗ-94 на закон «О федеральной контрактной системе». Многие наблюдатели отметили роль Навального, которому «сливали» информацию как с той, так и с другой стороны, но симпатии которого неизменно оставались на стороне Кудрина и ФАС. Особо информированные наблюдатели даже называли фамилию «коммуникатора» блоггера в антимонопольном ведомстве – по их мнению, это был начальник одного из управлений ФАС Михаил Евраев.

Как отмечают эксперты, технология мобилизации обкатана, проект состоялся, и у Навального образовалась некая монополия на антикоррупционную тему.

«Здесь инициатива будет принадлежать несистемным игрокам, таким как Алексей Навальный, – считает, например, Станислав Белковский, – и от поддержки такого типа несистемных игроков будет в значительной степени зависеть, кто из участников выборов может капитализироваться на этой теме». И все-таки здесь Белковский явно поскромничал, поскольку умением «мобилизовать электорат» может похвастаться не только Навальный.

Проектные мощности

У троих фигурантов нашего списка – Глеба Павловского, Станислава Белковского и Алексея Навального – есть нечто общее, несмотря на разницу в возрасте, биографии и убеждениях. Все они поднаторели в создании общественных объединений и организаций, тем самым доказав свое умение предлагать широкой аудитории наиболее актуальную повестку дня.

Путь из «политиков» в политтехнологи только на первый взгляд кажется «кривой дорожкой». Самым ярким примером конвертации общественной активности в политтехнологическую карьеру последнего времени политолог Георгий Чижов считает Антона Бакова с его движением «Май». Сначала оно помогло Бакову стать депутатом Заксобрания Свердловского области, а затем и влиться в команду Геннадия Селезнева, спикера Госдумы РФ третьего созыва. Так способность политтехнолога создать для электората мобилизующий импульс конвертировалась как в денежный, так и в политический капитал. И Баков легко нашел новых заказчиков.

«То, что движение ультралевое, не помешало потом Антону Бакову заняться избирательной кампанией «Союза правых сил», – отмечает Чижов. – Используя, между прочим, ту же самую технологию мобилизации того же самого электората, что и в своем ультралевом «Мае». То есть, что называется, ничего личного, только бизнес».

Знающие толк в политтехнологиях люди отмечают удивительное сходство и в методах, и в целом – в психотипе – Антона Бакова и Алексея Навального. Тем более, говорят, они хорошо знакомы – во всяком случае, два политтехнолога просто не могли не сталкиваться на поле СПС.

«Я бы не считал такие технологии новациями, – комментирует Георгий Чижов. – Может быть, для России «раскрутка» и продажа какого-то проекта – относительная экзотика, хотя видно, что это случалось и раньше. На Западе же это давно отработано. Взять хоть «зеленых». Создаваясь изначально как движения в защиту природы, они практически все очень быстро либо стали политической силой, либо влились в ряды крупных партий. У нас с «зелеными» не очень задалось, хотя, как знать, может быть, то же движение «Химкинский лес» и вынашивает какие-то политические планы», – почти шутит политолог.

Так или иначе, с большой долей вероятности можно сказать, что большой предвыборный куш достанется большой политтехнологической четверке, на деле доказавшей поговорку пиарщиков, что политика – это не цель, а только средство – для того, чтобы стать высокооплачиваемым консультантом.