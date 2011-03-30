«Правое дело» в поисках сенсэя

Пару недель назад в АП России, а точнее – в Управлении по внутренней политике, состоялось совещание с участием руководства партии «Правое дело». Рассматривалась ни много ни мало, а судьба этой партии.

Говорят, что на совещании в очередной раз пришли к мнению о том, что в нынешнем состоянии партия существовать не может. Двое из троих сопредседателей партии – Л. Гозман и Г. Бовт – будто бы заявили о готовности покинуть свои руководящие посты. Но при условии, что партию возглавит новый сильный лидер, с кандидатурой которого они согласятся.

На сегодня таких кандидатов осталось двое. Это помощник Президента России А. Дворкович и вице-премьер и министр финансов правительства России А. Кудрин. Причем, похоже, что г-н Дворкович действительно хочет возглавить «Правое дело». Хотя многие либералы понимают, что лидер партии из него выйдет слабый. Да и он это понимает, но будто бы хочет получить депутатский мандат. На тот случай, если его шеф не станет президентом на второй срок в 2012 году.

Что касается А. Кудрина, то он якобы охладел к «Правому делу». Или ждет, чтобы Кремль и Белый дом согласились с его условиями. Во-первых, это нормальная, полноценная фракция в будущей Государственной думе. А значит – гарантия результата на выборах более 7%. Во-вторых, гораздо большая, чем сейчас, независимость партии от Управления по внутренней политике АП.

Из истории «вопроса». Говорят, что уже после наступления нового, 2011, года на уровне Путина – Медведева было принято решение ввести в конструкцию избирательной кампании по выборам Государственной думы «либеральную» партию. В качестве такой партии определили «Правое дело». Но возникли трудности – отсутствие в этой партии серьезного и вменяемого лидера.

Нынешних вождей «Правого дела» г‑н Путин такими не считает. При этом он дал понять, что к нему обратился с просьбой разрешить уйти из правительства России и возглавить «Правое дело» министр финансов А. Кудрин. Он будто бы обещал найти финансирование и обеспечить лояльность и управляемость партии. Но Кудрину пока было отказано. При этом администрации президента давно предлагали на эту же роль «олигарха» Прохорова. Но тот отреагировал негативно. А о самом Прохорове отозвались так – мол, «этот субтильный олигарх с комплексом нарцисса будет там неуместен». Но такая оценка, скорее всего, лишь скрывает боязнь того, что партию «Правого дела» возглавит человек с большими деньгами и с характером. Поэтому АП не устраивает ни М. Прохоров, ни А. Кудрин.