Хроника думских преодолений

Самым печальным событием парламентской недели стала скоропостижная смерть депутата В.И. Илюхина. Чувство искренней скорби в этой связи разделяют, пожалуй, все представители депутатского корпуса. Он проявлял редкие в нашей повседневности и особенно в политике принципиальность, жесткость и бескомпромиссность во всем, что противоречило его человеческому достоинству.

- Это большая потеря для вас, но это огромная потеря для всех нас, – заявила депутат О. Дмитриева («Справедливая Россия»), выражая соболезнования родным и близким В. Илюхина. – Он действительно был народным депутатом и настоящим народным избранником.

Фракция КПРФ, в которой состоял Илюхин, подвергла сомнению официально объявленные причины его кончины и настаивает на проведении «тщательного расследования» обстоятельств смерти коллеги. Но у 62-летнего Виктора Ивановича была тяжелая личная судьба. Связанная прежде всего с трагической гибелью несколько лет назад его дочери и зятя. Мужественно, но очень глубоко переживая, он воспитывал осиротевшего малолетнего внука. И такой исход мог стать следствием этих переживаний.

Вчера Госдума сопроводила обсуждение ливийской драмы принятием заявления «О ситуации в Ливии». Примечательно, что процедурные вопросы, связанные с подготовкой документа, были накануне затянуты по времени. Кое-кто в Думе усматривает за этим политические разногласия на самом верху. Два лидера не сошлись в оценках российской реакции на решение СБ ООН, санкционировавшего силовое вторжение в Ливию. Поэтому парламентское заявление и «шлифовалось с особой тщательностью»…