«Справедливая Россия» готовится к броску наверх

Говорят, что председатель Совета Федерации и лидер эсэров С. Миронов доволен итогами выборов 13 марта. При этом он вынужден маневрировать, чтобы остаться на высокой государственной должности. Вопрос, остается ли он председателем СФ, будет решаться осенью, на выборах в ЗакС Санкт-Петербурга, которые совмещены с выборами в Государственную думу.

По нашим сведениям, г-н Миронов уже консультировался со старшими товарищами, кого «Справедливая Россия» выдвинет своим кандидатом на президентских выборах 2012 года. Скорее всего, это будет чрезвычайно популярная в стране, и особенно в Санкт-Петербурге, Оксана Дмитриева.

Как считают в центральном аппарате «Справедливой России», этот ход может быть «засвечен» перед выборами в ЗакС Санкт-Петербурга. Считается, что это обеспечит эсэрам преимущество в новом составе ЗакСа, а значит, и переизбрание от него членом СФ С. Миронова. Напомним, что О. Дмитриева возглавляет питерское отделение «Справедливой России» и заметно подняла популярность эсэров в городе. Вот только понравится ли это в Кремле, где Питер давно считают своей вотчиной. Но, как указывают члены СФ, по внешнему виду С. Миронова и по его поведению пока не заметно, что он заручился поддержкой сверху по продлению своих полномочий.

Между тем в самой «Справедливой России» существуют разные мнения по поводу предвыборной тактики. Одни выступают за то, чтобы жестко критиковать действия «Единой России» и на этом зарабатывать голоса избирателей. Другие выступают против. Они считают, что жесткая борьба с «Единой Россией» вызовет гнев в Белом доме и в Кремле. Следствием станет то, что эсэров «зарубят» на выборах в Госдуму.

В этой ситуации внутреннего конфликта председатель Совета Федерации С. Миронов занял позицию невмешательства. Он, очевидно, ждет того, что решат наверху в отношении его партии и его лично.