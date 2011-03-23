На скользкой дорожке двоевластия

В минувший вторник случилась очередная публичная полемика премьера и президента. На этот раз по поводу молчаливого согласия Кремля на бомбежку странами НАТО Ливийской Джамахирии. Путин ее осудил. Медведев его одернул. До этого были и другие – по делу Ходорковского и Лебедева, по взрыву в «Домодедове»…

Ряд аналитиков склонны видеть в этом простую «разводку» избирателей накануне президентских выборов. Мол, члены тандема демонстрируют различные мнения и расширяют общую электоральную базу. Но сами избиратели все более четко видят в этом открытую конфронтацию за единоличное лидерство. Считается, что Медведев при этом опирается в первую очередь на поддержку стран Запада во главе с США. А Путин, как и раньше, – на силовиков и членов петербургского клана, сумевшего за последние 10 лет занять ключевые посты в российской политике и бизнесе.

В результате мы становимся свидетелями того, как нарастают признаки двоевластия, столь опасного для России. Достаточно вспомнить Петра Первого и его сестру Софью, большевиков и Колчака с Деникиным, Ельцина и Руцкого с Хасбулатовым. Были и другие примеры.

В чем это проявляется сегодня? О полемике уже говорили. Руководители федеральных телекомпаний не знают, кому из членов дуумвирата отдавать предпочтение, и в результате без конца и без меры показывают обоих. А поскольку говорят они о вещах противоположных, то и на местах представители исполнительной власти в делах особо не торопятся – ждут, чья возьмет. И хорошо, если бы наши начальники смотрели на происходящее философски – мол, на все воля Божья. Но логика событий подсказывает, что развитие ситуации может пойти по другому сценарию.

Предположим, что В. Путин не удовлетворится той ролью, которую, по слухам, ему уготовили в Вашингтоне, – уйти по-тихому. Хотя бы из принципа он захочет вернуться в Кремль. При этом и Медведев все убежденнее будет верить в свою миссию – руководить Россией ради ее модернизации в кругу ведущих западных держав. Так коса найдет на камень. У обоих начальников останется возможность действовать в рамках закона.

Президенту Медведеву закон дает возможность отправить правительство в отставку вместе с премьер-министром Путиным. Очень трудно предположить, что этому действию будет оказано хоть какое-нибудь незаконное противодействие. Типа – откровенного саботажа президентского указа. Дума, контролируемая «Единой Россией», может лишь инициировать процесс импичмента (отрешения от власти) президента Медведева. Но для этого нужно найти повод. А тем временем президент выдвинет в председатели правительства своего кандидата, тот – своих министров. Таким образом, административный ресурс накануне выборов будет за г-ном Медведевым. Да и некоторой части населения, иными словами – избирателей, эта комбинация придется по вкусу. Все ждут каких-то перемен к лучшему хотя бы в части сдерживания роста цен на все. Но чтобы пойти на такой шаг, у г-на Медведева должны быть огромная воля и уверенность в том, что чиновничья армия пойдет за ним, – ей и по-старому жить очень даже хорошо. Но вероятность таких действий Дм. Медведева, как минимум, существует. И Путин мог бы сыграть на опережение. Разумеется, если его не остановят угрозы из Вашингтона.

В его силах за считаные дни расширить свою электоральную базу. Причем не за счет пенсионеров, которым он все последние годы регулярно повышает пенсии. Достаточно прислушаться к многочисленным обращениям снизу и радикально обновить правительство. Но и здесь, как в случае с г-ном Медведевым, нужны политическая воля и определенный разрыв с прошлым.

Остается возможным и такой вариант, как выдвижение обоих кандидатов. Подтасовки в этом случае будут минимальными. А победит, скорее всего, кто-то третий. Но это станет уже чистой шизофренией нынешней верховной власти.

Понятно, что такой сценарий по нынешним временам маловероятен. Двоевластие закончится так же тихо – в подковерной возне, как оно происходит сегодня. И все же остается последний вариант – тот, что проявился 20 лет назад в смертельной схватке Ельцина и Горбачева. Все началось с невинной фразы Егора Лигачева, правой руки генсека: «Борис, ты не прав!» Через три года не стало Советского Союза.

Захотят ли сегодняшние лидеры примерить их старые костюмы? На кону, как и 20 лет назад, – власть в огромной ядерной державе.