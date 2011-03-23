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Новая политическая реальность

№ 11(252) от 24.03.2011 [«Аргументы Недели », Михаил Делягин ]

Новая политическая реальность

На недавней встрече в Москве с российскими оппозиционерами вице-президент США Байден был предельно откровенен. В частности, поведал, что указал премьеру Путину на недопустимость его выдвижения в президенты в 2012 году. Об этом рассказал в своем блоге Гарри Каспаров. Ни Госдеп США, ни МИД России не разразились опровержениями. Значит, это правда.

Ситуация шокирует: представитель США, не стесняясь, диктует свою волю национальному лидеру России, и тот не спускает его с лестницы! Более того, представитель США не стесняется публично рассказывать об этом, наглядно демонстрируя, что «суверенная демократия» является все-таки в большей степени «сувенирной». Если от вполне понятного негодования перейти к политике, то заявление Байдена создало, по сути, новую политическую конфигурацию.

США заявили о неприемлемости для них Путина. И это автоматически означает выбор ими в качестве президента Медведева. Учитывая влияние Вашингтона на правящих представителей нашей «офшорной аристократии», чьи семьи и активы давно вывезены на Запад, можно признать: ключевой избиратель на выборах 2012 года уже проголосовал.

Это отнюдь не значит, что премьер Путин уже превратился в не интересную никому «хромую утку». Вероятно, его ждет какая-нибудь высокопоставленная синекура. Однако свой путь на Голгофу, отказавшись от адекватного ответа на наглость Байдена, скорее всего, он уже начал.

В том числе и потому, что рост недовольства общества при помощи пропагандистских мер весьма эффективно фокусируется преимущественно на Путине. Неслучайно мозговой центр Дм. Медведева институт ИНСОР опубликовал его президентскую программу сразу после отъезда Байдена. Так что решение доведено до исполнителей, пора работать.

Стоит напомнить, что именно благодаря подобной поддержке Запада Ельцин мог не бояться отпустить цены по-гайдаровски, проводить грабительскую ваучерную приватизацию, расстреливать Белый дом, создавать олигархию.

Чего будет не бояться делать Медведев – увидим.

Но уже отброшен даже минимум демократических приличий, на возможность соблюдения которых намекал президент изменениями избирательного законодательства. Об этом свидетельствует отказ в регистрации всех нелиберальных политических партий.

Последней в регистрации было отказано партии «Родина: здравый смысл». Значительную часть ее актива образуют отставные армейские офицеры. По своим навыкам и организованности они могут стать непреодолимым препятствием на пути нового криминального цунами, организуемого сегодня под видом либерализации Уголовного кодекса. К примеру – снижение минимального наказания до двух месяцев лишения свободы распространяется на грабеж, разбой, квалифицированные кражи, забивание до смерти и другие тяжкие преступления. А контрабанду предполагается вообще превратить в административное правонарушение, выведя из составов преступления против государства.

Вероятно, криминальное цунами призвано придавить протест и направить его в нужное для либерального клана русло. Уже сегодня – вероятно, для его подавления – беспрецедентно расширены полномочия силовиков (МВД, ФСБ), проводится модернизация ОМОНа и Внутренних войск. Это происходит на фоне безнаказанных и повсеместных злоупотреблений монопольным положением, неопределенности с урожаем и ростом цен на продовольственном рынке.

Либеральный клан, в принципе единый в своих официальных и формально «оппозиционных» группах, рвется к власти и, скорее всего, завоюет ее. Боюсь, Дмитрий Медведев – лишь «фронтмен» этого клана. Насколько можно судить, он может быть заменен после выполнения «непопулярных» мер в стиле 90-х.

При всем этом либеральный клан, как представитель одной из коррупционных частей бюрократии, заинтересован и в углублении коррупции. Верный признак – предложение Высшей школы экономики и Минэкономразвития разрешить проводить крупные госзакупки без конкурса. Целостность страны, насколько можно судить, не является для него высшей ценностью. И Россия может быть по-горбачевски дезинтегрирована после 2012 года. С точки зрения правящей тусовки – от беспомощности и для «заметания следов» своего «эффективного менеджмента».

Эта ситуация требует более глубокого осмысления. Однако в настоящее время существует принципиальный вопрос, который нужно решить в относительно сжатые сроки. Должны ли ответственные граждане России бороться за бойкот предстоящих выборов или, напротив, опираясь на рост протестных настроений, бороться за максимально активное участие в выборах?

Этот вопрос открыт. Но от ответа на него в значительно большей степени, чем от решений вашингтонского обкома, зависит будущее нашей страны.

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