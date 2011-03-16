Где у тигра вымя и огузок?

Убийственное цунами и ядерная катастрофа в японской префектуре Фукусима – новость номер один во всем мире. Защитные корпуса ядерных реакторов взрываются там один за другим. Одному богу известно, что со всеми нами будет завтра. Но грустное и смешное, как всегда, рядом.

Знаменитый ленинградский писатель-маринист Виктор Конецкий опубликовал в середине 60-х годов прошлого века замечательный сценарий. По нему сняли комедию «Полосатый рейс». О фильме вспомнилось после того, как один из крупных функционеров Росатома г-н Новиков рассказывал зрителям российского телевидения о том, что происходит с японскими реакторами. Сказал, что «эксперты оперативного штаба считают: на блоке номер один атомной станции «Фукусима» ситуация стабильная… Можно сказать, к этому моменту японские специалисты оказались абсолютно готовы к ситуации на энергоблоке номер три».

Г-н Новиков, пресс-секретарь главы Росатома Кириенко, еще много чего говорил. Но после этого японцы запросили экстренную помощь у всего мира для охлаждения взорвавшихся конструкций, а радиационный фон в Токио стал заметно расти. Даже американцы начали отвод своего Седьмого военно-морского флота подальше от места катастрофы. Так что докладчик, похоже, не совсем владеет информацией. По образованию он филолог и музыкант‑саксофонист. И каким бы хорошим человеком ни был, тонкостям ядерных технологий не обучался. Впрочем, как и его начальник – выпускник Горьковского института инженеров водного транспорта. Для сравнения. Министр энергетики США Стивен Чу – лауреат Нобелевской премии 1997 г. в области физики. Именно он руководит американским атомпромом.

И здесь самое время вспомнить -героя из «Полосатого рейса». Совершенно случайно персонаж Евгения Леонова, будучи по профессии мясником, становится дрессировщиком и укротителем тигров со львами. Он даже демонстрирует команде плакат, где нарисовал, как умел, части тела тигра – филей, огузок, вымя, кострец… Точно так же сегодня представитель Росатома демонстрирует нам с экранов телевизоров японский ядерный реактор в разрезе. Что было дальше – все помнят. Тигры разбежались, и «укротитель» спрятался дальше всех.

А как будут себя вести нынешние «специалисты», если, не дай бог, у нас случится нечто похожее на чернобыльскую аварию? Сегодня они говорят, что все у них под контролем. Но верится в это с трудом. И если чернобыльскую катастрофу силой тысяч настоящих специалистов удалось заглушить, то кто будет делать это сегодня? Настоящие специалисты отовсюду изгоняются менеджерами чубайсовского типа.

Похожая ситуация – в авиационной промышленности. На конструирование нового и пока неведомого авиадвигателя Минпромторг запрашивает 34 млрд. рублей. При этом новейший авиадвигатель НК-93 уже готов и почти прошел летные испытания. Затрачено было на все про все около 2 млрд. рублей. Значит, причина его захоронения министерскими «мясниками» очевидна – на нем не своруешь миллиарды. Он для них пустышка. Без вымени и филейной части. Для всех остальных сообщаем. На нашем сайте в четверг, 17 марта, мы начинаем демонстрацию до сих пор закрытых видеокадров, как собирался этот двигатель в Самаре, как его ставили на крыло Ил-76 и как он совершил первые полеты. Сначала – короткий ролик, а через неделю – весь фильм. Пусть авиационные инженеры всего мира увидят, что это за чудо, и используют в своей работе. Не могут открытия советских конструкторов умереть благодаря кучке аморальных типов, у кого на уме только бабло и домик во Франции. Даже публичное обвинение во лжи не заставляет их хотя бы обратиться в суд за защитой чести. Ее нет. Так что пусть идеи гениального советского авиаконструктора Николая Кузнецова подхватят хоть китайцы, хоть кто-либо другой. До Кремля и Дома правительства, похоже, не достучаться. Там в почете «опытные менеджеры» в Минавтодоре, Минобороны, Минздраве, Минсельхозе… а не специалисты с мировыми именами.

Но вернемся к «Полосатому рейсу». Разбежавшихся в разные стороны тигров и львов сумела укротить буфетчица Марианна, как говорится, – из простого народа. Она и стала главной героиней фильма. Даже капитана на себе женила.

Только вот загвоздка – государственные дела комедией не назовешь. Да и наши капитаны уже женаты.