Плохо выученные уроки

Не только «Единая Россия» прогуляла эти занятия: другие партии поступили так же. Правда, высокопоставленные единороссы честно, откровенно и заранее предупредили – для партии гораздо важнее подготовка к федеральной кампании. Но для СР и ЛДПР-то это были настоящие недетские испытания на глазах у потенциальных спонсоров.

Конечно, предвыборный «прожиточный минимум», скорее всего, будет выделен с помощью администрации Президента РФ. Там заинтересованы, как известно, в многопартийных электоральных состязаниях. Но не дадут соврать технологи, разгуляться по-настоящему можно только на дополнительные средства.

Нынешними выборами высокое начальство «правящей партии» оказалось недовольно. Не зря единороссы еще до подведения окончательных итогов заговорили прежде всего о наказаниях. Причем, как утверждали в штабе ЕР, наказаны будут не проигравшие, а те, кто выиграл, но мог бы набрать и больше. Здесь тонкий намек на безынициативность региональных функционеров.

В общем, партия приняла решение высечь саму себя неспроста. Ее лидеры понимают – за словами премьера о том, что он «удовлетворен выборами», последует серьезная головомойка. В предвыборные годы с личным политическим рейтингом лидера шутить нельзя.

Впрочем, речь идет явно не о злом умысле со стороны партийцев. Это обыкновенные разгильдяйство и комчванство. Еще большевики критиковали его в начале прошлого века, во время становления советского государства. Сегодня проблемы те же…

Надо сказать, что участники «властного тандема» сами сделали немало, чтобы расслабить ЕР. Разве не говорил ее лидер на последних межрегиональных конференциях, что «правящая партия» – основа стабильности и только она – единственная, кто эту стабильность гарантирует? Разве не позволил Президент РФ использовать свой светлый образ и глубокие мысли в ходе избирательной кампании? Поневоле расслабишься.

О правдоподобном положении вещей на этих выборах можно было судить лишь по отдельным регионам. Там, где глава региона по каким-то причинам помочь ЕР не смог (Н. Комарова в ХМАО) или не захотел (Н. Белых в Кировской области), там результат у единороссов и был низким.

Вот и получается, что для ЕР административный ресурс – как для российской экономики высокие цены на нефть. Пока можно ничего для системных изменений не делать – никто ничего делать и не будет. В таких условиях медведевские мечты о либерализации партийного пространства так и останутся мечтами.

Однако тот же административный ресурс имеет, как медаль, и обратную сторону. Он накладывает на тех, кто им пользуется, ответственность в глазах избирателей – можно ее не замечать, но она есть. И если ее игнорировать, настроение электората начинает меняться. Спросите у Мубарака и Каддафи!

Резюмируя, отметим, что позитивные для ЕР итоги региональных выборов – результат того, что В. Путин возглавил ее в 2007 году. Б. Грызлов и С. Неверов отметили, что по сравнению с 4–5-летним региональным электоральным периодом их результат вырос. Однако умолчали, что произошло это благодаря присоединению политического рейтинга премьера к партийному рейтингу. Как раз три года назад.