У старого депутата – конец один

Чем ближе дата декабрьских выборов в Госдуму, тем заметнее беспокойство среди депутатов и аппаратчиков. Причина понятна – как бы еще разок пройти в Думу? На этот раз – аж на пять лет.

Впрочем, в разных партфракциях и настроения разные. В «Единой России» и ее аппарате – тяжелые и мрачные. Депутаты знают, что состав фракции в будущей Думе будет обновлен наполовину, а то и более. Поэтому кое-кто уже ищет себе новое место. Говорят, несколько десятков из числа явно непроходных даже готовы покинуть Думу сейчас. Поскольку из депутатского кресла они могут перейти на достойную работу, а «без кресла» придется хватать что дают. Даже не слишком устраивающую их работу.

Но руководство партии этих депутатов из Думы не отпускает. В этом случае может быть скандал, и по репутации «Единой России» будет нанесен удар. Пока удалось уйти только двоим: Капкову – на проект реконструкции и развития ЦПКиО имени Горького и Комиссарову – на ТВ.

Аппаратчики фракции мрачны по той же причине. Придут новые депутаты и притащат с собой «своих людей» и «людей этих людей». А это грозит ныне работающим там потерей места.

Говорят, что списки кандидатов в депутаты от «Единой России» уже готовы. Их видел и одобрил председатель партии В. Путин. И теперь попасть в эти списки можно лишь по решению В. Путина, а до него – В. Суркова.