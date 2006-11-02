Из кого Кремль сделает «третью силу»?

Первую и вторую партии назвал на совещании депутатов заксобраний Центрального федерального округа (ЦФО) замглавы Админи­страции Кремля В. Сурков. Это «Единая Россия» и новая партия «Справедливая Россия». А вот кто станет третьей - не уточнил. И над этой проблемой уже не первый месяц ломают копья россий­ские аналитики. Наиболее сведущие из них рассказали нам, что претендент на роль третьей партии будет отбираться Кремлем для решения проблем во взаимоотношениях между первыми двумя.

«Единая Россия» должна набрать 50%, «Справедливая Россия» - 15%

Дело в том, что Кремль последнее время стремится ограничить возрастающее влияние коалиции «Родина/Пенсионеры/Жизнь», получившей на объединительном съезде 28 октября название «Справедливая Россия». «У Кремля есть четкая задача, чтобы «Единая Россия» на выборах-2007 набрала 50%. И чтобы обеспечить выполнение этой задачи, аппетиты «Справедливой России», по мысли Кремля, должны быть ограничены 15%», - заявил в интервью «Аргументам неделi» политолог, член Общественной палаты Сергей Марков.

Эта информация вполне согласуется с той, о которой «Аргументы неделi» писали в прошлом номере: 14-16 октября на совещаниях в Управлении внутренней политики Администрации президента во время обсуждения необходимости борьбы с Мироновым, официальная позиция Кремля сформулирована так: «Перед объединенной партией была поставлена задача забрать оставшийся бесхозным электорат «Родины», и она должна выполнять ее в тех же процентных рамках, которые имела «Родина» до раскола». При этом известно, что «Родина» набрала на выборах-2003 лишь 9%, Партия жизни же 8 октября 2006 года получила средний результат в 12%, а вместе с «пенсионерами» и «Родиной» - и вовсе 22%. То есть Миронов вышел за те рамки, которые ему предначертаны Кремлем.

Кроме того, партия Миронова несет в себе и серьезную имиджевую угрозу «партии власти». Ведь до недавнего времени «Единая Россия» в глазах бизнесменов и политиков была уникальной партией, поддерживать которую не только совершенно не опасно, но и вполне выгодно. Проще говоря, для всех «Единая Россия» была единственной серьезной партией, только она воспринималась в качестве партии президента В. Путина. Появление же «Справедливой России» разрушает этот образ «Единой России»: она теперь не единственная, а одна из двух.

Из всего этого и вытекает желание Кремля не только ограничить влияние «Спра­ведливой России», но и создать для нее образ организации, намного менее серьезной, чем «партия власти». Для чего в свою очередь желательно участие «Справедливой России» в противостоянии не с «Единой Россей», а с еще одной левой партией. По этому замыслу две левые партии будут сокращать популярность друг друга, устраивая склоки и скандалы, сопровождающиеся взаимными обвинениями. Тогда «Единая Россия» сохранит имидж единственной серьезной партии.

На «третью ногу» зовут Глазьева

Но какая партия будет избрана на роль «третьей партии власти»? Претендентов, желающих стать еще одной кремлев­ской партией, хоть отбавляй. Это и по-преж­нему популярная КПРФ, желающая благодаря сотрудничеству с Кремлем получить гарантию на прохождение в Думу-2007; и теряющая голоса ЛДПР, которая без поддержки Кремля не имеет шансов попасть в новую Думу; и маргинальные партийки Г. Семигина, С. Бабурина и

Г. Гудкова, которые на выборах 8 октября не смогли пройти 7%-ный барьер ни в одном из 9 регионов.

«Круг претендентов, из которых Кремль выберет «третью ногу», уже очерчен, - заявил в интервью «Аргументам неделi» замдиректора Центра политической конъюнктуры России Виталий Иванов. - Это «Патриоты России» амбициозного политпредпринимателя

Г. Семигина, неудачно пытавшегося по­средством рейдерской атаки захватить КПРФ в 2004 году; Социалистическая единая партия бывшего тренера Путина по дзюдо В. Шестакова, а также «Народная воля» ректора РГТЭУ при Минэкономразвитии С. Бабурина. Все три партии - частные проекты, и этим очень удобны Кремлю. Об их судьбе нужно договориться с одним, максимум двумя-тремя людьми, и они еще рады будут, что им оказана такая честь».

На вопрос о том, может ли Кремль согласиться сделать лидером «третьей ноги» Глазьева, г-н Иванов ответил, что «возможность возвращения Глазьева в большую политику обсуждается, но Сергею Юрьевичу нужно очень постараться, чтобы убедить Кремль, что он смирил гордыню и больше не позволит себе политической самодеятельности, наподобие выдвижения в президенты-2004». Что касается претензий со стороны председателя Народной партии Г. Гудкова, то, по мнению Иванова, «он слишком амбициозен: стоит его немного поддержать, как получится новый Рогозин».

Как заявил «Аргументам неделi» доверенное лицо Глазьева Николай Новичков, «Сергей Глазьев готов войти и в число лидеров «Справедливой России», но туда его не слишком хотят принимать: Миронов опасается, что тогда Кремль обвинит его в сотрудничестве с «антипрезидентскими силами». Поэтому Глазьев сейчас наиболее близок к союзу с Семигиным».

КПРФ становится кремлевской?

Впрочем, если вспомнить фразу Суркова об «образцовых результатах в Липецкой области», то не исключено, что третьей партией на выборах-2007 станет все-таки КПРФ. Ведь липецкие результаты выглядят следующим образом: «Единая Россия» получила здесь 50,7%, Партия жизни - 11,7%, «пенсионеры» - 11,2%, КПРФ - 10,7%, остальные же партии (включая ЛДПР) набрали не более 4%. Кстати, Зюганов уже не раз демонстрировал Кремлю свою готовность изо всех сил бороться со «Справедливой Россией», не нанося при этом ни малейшего вреда «Единой России». На пресс-конференции 26 октября председатель КПРФ сказал о Миронове буквально следующее: «Миронов - угроза для России похуже, чем «оранжевая» на Украине. Да... его на Колыму сослать надо!»

В любом случае, «Кремлю необходимо несколько левых проектов, чтобы ни один из них не стал серьезным конкурентом «Единой России», - отмечает в интервью «Аргументам неделi» Сергей Марков.