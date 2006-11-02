//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Из кого Кремль сделает «третью силу»?

В выборах-2007 примут участие десять партий, но пройдут только три

№ 26(26) от 02.11.2006 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Из кого Кремль сделает «третью силу»?
Вернут ли Глазьева в «обойму»?

Первую и вторую партии назвал на совещании депутатов заксобраний Центрального федерального округа (ЦФО) замглавы Админи­страции Кремля В. Сурков. Это «Единая Россия» и новая партия «Справедливая Россия». А вот кто станет третьей - не уточнил. И над этой проблемой уже не первый месяц ломают копья россий­ские аналитики. Наиболее сведущие из них рассказали нам, что претендент на роль третьей партии будет отбираться Кремлем для решения проблем во взаимоотношениях между первыми двумя.

«Единая Россия» должна набрать 50%, «Справедливая Россия» - 15%

Дело в том, что Кремль последнее время стремится ограничить возрастающее влияние коалиции «Родина/Пенсионеры/Жизнь», получившей на объединительном съезде 28 октября название «Справедливая Россия». «У Кремля есть четкая задача, чтобы «Единая Россия» на выборах-2007 набрала 50%. И чтобы обеспечить выполнение этой задачи, аппетиты «Справедливой России», по мысли Кремля, должны быть ограничены 15%», - заявил в интервью «Аргументам неделi» политолог, член Общественной палаты Сергей Марков.

Эта информация вполне согласуется с той, о которой «Аргументы неделi» писали в прошлом номере: 14-16 октября на совещаниях в Управлении внутренней политики Администрации президента во время обсуждения необходимости борьбы с Мироновым, официальная позиция Кремля сформулирована так: «Перед объединенной партией была поставлена задача забрать оставшийся бесхозным электорат «Родины», и она должна выполнять ее в тех же процентных рамках, которые имела «Родина» до раскола». При этом известно, что «Родина» набрала на выборах-2003 лишь 9%, Партия жизни же 8 октября 2006 года получила средний результат в 12%, а вместе с «пенсионерами» и «Родиной» - и вовсе 22%. То есть Миронов вышел за те рамки, которые ему предначертаны Кремлем.

Кроме того, партия Миронова несет в себе и серьезную имиджевую угрозу «партии власти». Ведь до недавнего времени «Единая Россия» в глазах бизнесменов и политиков была уникальной партией, поддерживать которую не только совершенно не опасно, но и вполне выгодно. Проще говоря, для всех «Единая Россия» была единственной серьезной партией, только она воспринималась в качестве партии президента В. Путина. Появление же «Справедливой России» разрушает этот образ «Единой России»: она теперь не единственная, а одна из двух.

Из всего этого и вытекает желание Кремля не только ограничить влияние «Спра­ведливой России», но и создать для нее образ организации, намного менее серьезной, чем «партия власти». Для чего в свою очередь желательно участие «Справедливой России» в противостоянии не с «Единой Россей», а с еще одной левой партией. По этому замыслу две левые партии будут сокращать популярность друг друга, устраивая склоки и скандалы, сопровождающиеся взаимными обвинениями. Тогда «Единая Россия» сохранит имидж единственной серьезной партии.

На «третью ногу» зовут Глазьева

Но какая партия будет избрана на роль «третьей партии власти»? Претендентов, желающих стать еще одной кремлев­ской партией, хоть отбавляй. Это и по-преж­нему популярная КПРФ, желающая благодаря сотрудничеству с Кремлем получить гарантию на прохождение в Думу-2007; и теряющая голоса ЛДПР, которая без поддержки Кремля не имеет шансов попасть в новую Думу; и маргинальные партийки Г. Семигина, С. Бабурина и
Г. Гудкова, которые на выборах 8 октября не смогли пройти 7%-ный барьер ни в одном из 9 регионов.

«Круг претендентов, из которых Кремль выберет «третью ногу», уже очерчен, - заявил в интервью «Аргументам неделi» замдиректора Центра политической конъюнктуры России Виталий Иванов. - Это «Патриоты России» амбициозного политпредпринимателя
Г. Семигина, неудачно пытавшегося по­средством рейдерской атаки захватить КПРФ в 2004 году; Социалистическая единая партия бывшего тренера Путина по дзюдо В. Шестакова, а также «Народная воля» ректора РГТЭУ при Минэкономразвитии С. Бабурина. Все три партии - частные проекты, и этим очень удобны Кремлю. Об их судьбе нужно договориться с одним, максимум двумя-тремя людьми, и они еще рады будут, что им оказана такая честь».

На вопрос о том, может ли Кремль согласиться сделать лидером «третьей ноги» Глазьева, г-н Иванов ответил, что «возможность возвращения Глазьева в большую политику обсуждается, но Сергею Юрьевичу нужно очень постараться, чтобы убедить Кремль, что он смирил гордыню и больше не позволит себе политической самодеятельности, наподобие выдвижения в президенты-2004». Что касается претензий со стороны председателя Народной партии Г. Гудкова, то, по мнению Иванова, «он слишком амбициозен: стоит его немного поддержать, как получится новый Рогозин».

Как заявил «Аргументам неделi» доверенное лицо Глазьева Николай Новичков, «Сергей Глазьев готов войти и в число лидеров «Справедливой России», но туда его не слишком хотят принимать: Миронов опасается, что тогда Кремль обвинит его в сотрудничестве с «антипрезидентскими силами». Поэтому Глазьев сейчас наиболее близок к союзу с Семигиным».

КПРФ становится кремлевской?

Впрочем, если вспомнить фразу Суркова об «образцовых результатах в Липецкой области», то не исключено, что третьей партией на выборах-2007 станет все-таки КПРФ. Ведь липецкие результаты выглядят следующим образом: «Единая Россия» получила здесь 50,7%, Партия жизни - 11,7%, «пенсионеры» - 11,2%, КПРФ - 10,7%, остальные же партии (включая ЛДПР) набрали не более 4%. Кстати, Зюганов уже не раз демонстрировал Кремлю свою готовность изо всех сил бороться со «Справедливой Россией», не нанося при этом ни малейшего вреда «Единой России». На пресс-конференции 26 октября председатель КПРФ сказал о Миронове буквально следующее: «Миронов - угроза для России похуже, чем «оранжевая» на Украине. Да... его на Колыму сослать надо!»

В любом случае, «Кремлю необходимо несколько левых проектов, чтобы ни один из них не стал серьезным конкурентом «Единой России», - отмечает в интервью «Аргументам неделi» Сергей Марков.

 

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//Политика

В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму

В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму

Прогнозы временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ о том, что избиркампания будет проходить не без влияния из-за рубежа, подтвердились.

//В мире

В СМИ раскрыли детали вероятного «хитрого плана» Зеленского по налаживанию отношений с властями России

В СМИ раскрыли детали вероятного «хитрого плана» Зеленского по налаживанию отношений с властями России

У украинского президента Владимира Зеленского есть «хитрый план» по налаживанию отношений с властями России. Такое предположение рассмотрено в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Зеленский отказался подписывать бумаги с Константинополем

Зеленский отказался подписывать бумаги с Константинополем

Первая встреча президента Украины с Вселенским патриархом вызвала тревогу у киевских СМИ. Они пишут о недоразумениях и тревожных данных после встречи Владимира Зеленского с Варфоломеем.

//Политика

Зеленский насмешил шутовством на встрече с Эрдоганом

Зеленский насмешил шутовством на встрече с Эрдоганом

Неопытность главы Украины сыграла с ним злую шутку. Во время прохода с Эрдоганом Зеленский выглядел, как придворный шут, попав в конфуз, из-за которого киевские СМИ назвали его президентом-неумехой.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?

Военные эксперты считают, что сейчас в Северодвинске «маленький Чернобыль», потому что на испытаниях взорвался не какой-то двигатель, как сообщает Минобороны, сверхсекретная ракета оснащена ядерным двигателем

//Непознанное

Появился гороскоп для знаков, которые могут в августе получить помощь от Вселенной

Появился гороскоп для знаков, которые могут в августе получить помощь от Вселенной

Люди, рожденные под знаками Тельца, Весов и Водолея, могут получить в текущем месяце помощь от Вселенной. Об этом рассказывается в гороскопе, появившемся некоторое время назад в российском интернет-сегменте.

//Интервью

Актриса Милен Демонжо: Я никогда не соперничала с Брижит Бардо!

Актриса Милен Демонжо: Я никогда не соперничала с Брижит Бардо!

Эта актриса просто великолепна! И даже сейчас, когда ей немного за… она поражает своей элегантностью, удивительно красивыми глазами и энергией. В жилах актрисы течет украинская кровь. Как говорит мадам Демонжо: «Я о своих корнях никогда не забывала!»

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//В мире

Трамп заявил, что Макрон пытается вести диалог с Ираном от лица США

Трамп заявил, что Макрон пытается вести диалог с Ираном от лица США

Президент США Дональд Трамп в минувший четверг обвинил своего французского коллегу Эммануэля Макрона в том, что тот якобы пытается выступать от лица Америки в переговорах с иранскими властями.

//Новости СМИ2

//Общество

В Москве из-за ураганного ветра и ливня задерживают и отменяют авиарейсы

В Москве из-за ураганного ветра и ливня задерживают и отменяют авиарейсы

Утром в пятницу, 9 августа, в Москве из-за неблагоприятных погодных условий задержали уже около 20 авиарейсов. В столице в настоящий момент идет сильный дождь, а порывистый ветер не утихнет до вечера.

//В мире

Американские банки сдали Конгрессу данные о счетах россиян

Американские банки сдали Конгрессу данные о счетах россиян

Сегодня стало известно, что крупные американские банки передали Конгрессу США данные о счетах Дональда Трампа и граждан России. Эти данные запросил комитет по финансовым услугам Палаты представителей.

//Культура

В Москве сегодня простятся с шансонье Вилли Токаревым

В Москве сегодня простятся с шансонье Вилли Токаревым

В пятницу, 9 августа, в Москве простятся с шансонье Вилли Токаревым. Знаменитый артист ушел из жизни 4 августа в возрасте 84 лет в реанимации московской клиники, куда он впервые попал в мае.

//В мире

Власти Китая объявили наивысший уровень тревоги из-за супертайфуна

Власти Китая объявили наивысший уровень тревоги из-за супертайфуна

Центральная метеорологическая служба КНР в пятницу, 9 августа, объявила "красный" наивысший уровень тревоги в связи со стремительным приближением супертайфуна, получившего название "Лекима".

//В мире

Эрдоган дал обещание не признавать Крым российским, крымские татары ответили

Эрдоган дал обещание не признавать Крым российским, крымские татары ответили

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что турецкое государство никогда не признавало и не признает включение Крыма в состав РФ.

//Политика

Дмитрий Медведев прокомментировал события в Киргизии

Дмитрий Медведев прокомментировал события в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.

//Новости партнеров

//Спорт

«Тун» уступил «Спартаку» 2:3

«Тун» уступил «Спартаку» 2:3

8 августа на домашнем стадионе «Туна» «Стокхорн Арена» состоялся поединок между швейцарским «Туном» и «Спартаком». Главный арбитр встречи Ирфан Пельто (Босния). Швейцарский и российский клубы присоединяются к квалификации Лиги Европы УЕФА 2019-2020.

//Общество

В столице в четверг экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма

В столице в четверг экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма

Телеканалы впервые задействовали как систему оповещения населения об угрозе ЧС: в столице в ближайшие часы ее источником может стать ветер до 25 метров в секунду и сильнейший дождь.

//Экономика

Минсельхоз прокомментировал резкое подорожание хлеба

Минсельхоз прокомментировал резкое подорожание хлеба

Подорожание хлеба в Российской Федерации с начала года соответствует уровню инфляции, сообщила сегодня пресс-служба Минсельхоза. Министерство отметило, что ситуация на рынке хлеба стабильна.

//Армия

Американский эсминец направился в акваторию Черного моря

Американский эсминец направился в акваторию Черного моря

Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря. Об этом в четверг, 8 августа, говорится в сообщении 6-го флота Соединенных штатов.

//Шоу-бизнес

Галкин уличил Стрейзанд в плагиате с Пугачевой

Галкин уличил Стрейзанд в плагиате с Пугачевой

Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram фрагмент записи концерта певицы и актрисы Барбары Стрейзанд, который состоялся накануне. Юмориста удивило, что звезда скопировала образ его жены.

//В мире

СБУ поймала россиянина на подготовке к диверсии?

СБУ поймала россиянина на подготовке к диверсии?

Служба безопасности Украины заявила о задержании гражданина Российской Федерации. Украинская контрразведка публично обвинила его в подготовке к диверсии на военном аэродроме.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Посольство США предлагает России ввести войска на Украину?
2

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?
3

Эрдоган дал обещание не признавать Крым российским, крымские татары ответили
4

Быстрый способ снижения артериального давления без таблеток подсказали специалисты
5

Новое лицо России. Кто пришёл на смену учёным, спортсменам, артистам?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры