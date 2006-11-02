Политические оппоненты готовятся к старту

Специалисты считают это предложение не столько экономическим, сколько нравст­венным. А именно попыткой «привести россиян к пониманию того, что им нет необходимости измерять свои финансовые перспективы в чужих категориях».

Еще одним событием думской недели является визит в нижнюю палату первого вице-премьера российского правительства Дмитрия Медведева. Он обсудил с депутатами фракции «Единая Россия» тему так называемого материнского капитала.

Аналитики утверждают, что встреча правительственного чиновника с думскими коллегами есть «часть спланированной политической стратегии». Разумеется, такого рода «планирование» связано с признанием Медведева «по умолчанию» участником избирательной кампании 2008 года.

- Медведев как преемник нуждается в политическом подкреплении, - констатирует депутат Влади­мир Се­­ма­го (ЕР). - Он не может быть просто преемником. Его должна выдвинуть некая политическая структура, которая будет на него работать.

Семаго называет состоявшуюся встречу «сверкой позиций». Считая, что таким образом Медведев пытается либо «определить степень своей близости с ЕР, либо просто показать, что она имеет место быть».

Депутат также акцентировал внимание на главном вопросе состоявшегося обсуждения. По его мнению, материнский капитал - наиболее «политически выигрышная тема». Как для подачи в СМИ, «так и с точки зрения ее представления как экономической составляющей сегодняшнего дня».

Показательной, по мнению депутата, является реакция обоих предполагаемых преемников на приписываемую им роль. По наблюдению Семаго, другой первый вице-премьер «Сергей Иванов постоянно говорит о том, что не является участником предвыборного процесса, в то время как от Медведева мы этого не слышим».

В графике президента Владимира Путина также обозначилась встреча с партийным руководством «Единой России» на следующей неделе. Она тоже инициирована единороссами. И неспроста - их руководители неожиданно для себя ощутили конкуренцию. Так что общение с «гарантом», по крайней мере, придаст им некую уверенность.