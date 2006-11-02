Явлинский станет советником Саакашвили?

Не успел Б. Немцов лишиться поста советника президента Украины В. Ющенко, как к его соратнику по либеральному лагерю Г. Явлинскому начал наводить мосты другой «оранжевый» президент - глава Грузии М. Саакашвили. По данным наших источников в Грузии, г-н Саакашвили сам вышел на г-на Явлинского, попросив его стать посредником между ним и президентом В. Путиным.

Так это или нет, но прогрузинская позиция «Яблока» совершенно очевидна: еще 6 октября партия Явлинского выпустила заявление против «анти­грузинской кампании». А 19 октября несколько питерских молодых «яблочников» провели «акцию» по смене своих русских фамилий на грузинские: лидер молодых «яблочников» А. Шуршев потребовал выдать ему паспорт с фамилией Шуршешвили, его соратница Нефедова захотела взять фамилию Нефедзе, Гармажапова - Гармашвили. Также «яблочники» стали раздавать своим сторонникам значки с надписью «Я - грузин»...

После такой бурной активности никто не удивится, если вскоре г-н Явлинский станет официальным советником грузинского президента.