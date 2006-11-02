Кремль сворачивает «русский марш»
№ 26(26) от 02.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Кремль крайне недоволен возможным проведением в Москве так называемого «Русского марша» и предпринимает все возможное, чтобы ослабить его организаторов. Еще 20 октября из оргкомитета марша вышли такие прокремлевские националисты, как депутат С. Бабурин, а также ряд лояльных «православных патриотов». 30 октября из оставшегося оргкомитета марша ушел... его председатель депутат Б. Виноградов. Наконец, 31 октября отказавшийся уходить из оргкомитета депутат Н. Курьянович был без объяснения причин исключен из ЛДПР. Тогда же мэр Москвы Ю. Лужков запретил проведение «Русского марша» в связи с тем, что «в прошлом году участники подобной акции шли с изображениями, напоминающими фашистскую свастику, и выкрикивали шовинистские лозунги».
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