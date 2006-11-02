Березовского ждут в Минске

Где Березовский - там «управляемый» конфликт. Вот и сейчас Генпрокуратуре стало известно, что он почти сутки провел в Бишкеке. Власти Киргизии его приезд прошлепали. А знают же, что 2 ноября ожидается поход южан на Бишкек. Оппозиция президенту Бакиеву из остатков наркобаронов и сторонников премьера Кулова попытается устроить очередную революцию.

Известно, что г-н Березовский был движущей силой похода Басаева на Дагестан в 1999 году. Через своего друга Б. Патаркацишвили он финансировал приход к власти Саакашвили, в Киеве поддерживал и финансировал «оранжевую» революцию.

Но все это - топтание на периферии. Главное для него - поход на Москву. Для этого нужно разомкнуть последнее звено цепи - Беларусь. Но туда БАБ пока не суется. Знает, что сразу арестуют. Остается тренироваться на дальних племенах.