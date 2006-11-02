Грызлов опасается, что «Единая Россия» в марте сдаст позиции
№ 26(26) от 02.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Дело в том, что 11 марта 2007 года пройдут выборы в региональные парламенты Санкт-Петербурга, Дагестана, Коми, Ставропольского края, Вологодской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Томской и Тюменской областей.
На этих выборах в 14 регионах, по мнению Б. Грызлова, результаты «Единой России» могут оказаться хуже, чем они были на выборах 8 октября этого года. Тогда средний показатель «партии власти» составил 46%.
Руководство признало опасения Грызлова обоснованными и обещало, что «надо что-то предпринять». Чтобы на весенних выборах рейтинг единороссов не опустился ниже 40-45%.
По нашей информации, обсуждались два варианта «нейтрализации противника». По первому варианту, в случае выдвижения «Справедливой Россией» сильного списка, против него должна активно раскручиваться альтернативная левая партия.
Второй вариант предусматривает «военную хитрость»: губернатор-единоросс обещает «Справедливой России» всяческую поддержку на выборах. Но в обмен просит не выдвигать в лидеры списка некую популярную в данном регионе, но не угодную губернатору фигуру. «Мироновцы» соглашаются и в результате не получают ни поддержки населения, ни поддержки губернатора...
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