Грызлов опасается, что «Единая Россия» в марте сдаст позиции

Дело в том, что 11 марта 2007 года пройдут выборы в региональные парламенты Санкт-Петербурга, Дагестана, Коми, Ставропольского края, Воло­годской, Ленинградской, Мос­ковской, Мурманской, Ом­ской, Орловской, Псковской, Са­марской, Томской и Тюменской областей.

На этих выборах в 14 регионах, по мнению Б. Грызлова, результаты «Единой России» могут оказаться хуже, чем они были на выборах 8 октября этого года. Тогда средний показатель «партии власти» составил 46%.

Руководство признало опасения Грызлова обоснованными и обещало, что «надо что-то предпринять». Чтобы на весенних выборах рейтинг единороссов не опустился ниже 40-45%.

По нашей информации, обсуждались два варианта «нейтрализации противника». По первому варианту, в случае выдвижения «Справедливой Рос­сией» сильного списка, против него должна активно раскручиваться альтернативная левая партия.

Второй вариант предусматривает «военную хитрость»: губернатор-единоросс обещает «Справедливой России» всяческую поддержку на выборах. Но в обмен просит не выдвигать в лидеры списка некую популярную в данном регионе, но не угодную губернатору фигуру. «Мироновцы» соглашаются и в результате не получают ни поддержки населения, ни поддержки губернатора...