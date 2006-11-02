Лебедь изучает труды Ким Чен Ира
№ 26(26) от 02.11.2006 [«Аргументы Недели », Отдел политики ]
По информации из Хакассии, нынешний глава республики А. Лебедь, на которого Генпрокуратура РФ в июле возбудила уголовное дело об «отдыхе за границей за госсчет», все-таки готов подать в отставку. Еще 10 октября он говорил, что «не собирается покидать свой пост и намерен работать до окончания срока полномочий». Однако в начале ноября он, скорее всего, тихо напишет заявление об отставке. Взамен ему обещали больше не беспокоить и подыскать новое место работы. Есть версия, что его назначат послом в КНДР.
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