Лебедь изучает труды Ким Чен Ира

По информации из Хакассии, нынешний глава республики А. Лебедь, на которого Генпро­куратура РФ в июле возбудила уголовное дело об «отдыхе за границей за госсчет», все-таки готов подать в отставку. Еще 10 октября он говорил, что «не собирается покидать свой пост и намерен работать до окончания срока полномочий». Однако в начале ноября он, скорее всего, тихо напишет заявление об отставке. Взамен ему обещали больше не беспокоить и подыскать новое место работы. Есть версия, что его назначат послом в КНДР.