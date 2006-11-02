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Трудности губернатора Титова

№ 26(26) от 02.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Говорят, что в конце октября в Кремле прош­ло совещание, посвященное итогам второго тура выборов мэра Самары. Это событие удостоилось столь серьезного обсуждения в связи с тем, что на самарских выборах едва ли не впервые за последние годы победил не единоросс, а местный лидер Партии жизни. Причем разрыв между В. Тарховым и Г. Лиманским оказался довольно серьезным - 16%. Многие СМИ уже заговорили о том, что Миронов-де побеждает единороссов.

Однако в Кремле нашли этому совсем другое объяснение: самарский губернатор К. Титов, желая не допустить к власти ряд своих непримиримых оппонентов (Тархова и других), активно способствовал принятию действующего мэра Лиманского в ряды «Единой России» и выдвижению его в качестве официального кандидата «партии власти». Губернатор, как говорят в кремлевских коридорах, даже добился одобрения этого шага у главы Администрации президента С. Собянина. Теперь тот, конечно, не может быть в восторге от таких действий своего «советчика».

Сам же Титов попытался свалить вину за поражение «партии власти» на своего представителя в Совете Федерации г-на Ищука. Гу­бернатор обвинил его в поддержке Тархова и Партии жизни и попытался лишить сенаторского кресла путем отзыва. Однако спикер Совета Федерации отказал Титову в праве отозвать Ищука: «Очень жаль, что руководители регионов у нас юридически безграмотны. Ведь уже два года и губернаторы, и законодательные органы власти не могут по своей воле отозвать неугодного члена Совета Федерации. Был принят закон, для того чтобы не было такого самодурства и волюнтаризма», - заявил С. Миронов.

 

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