Как тяжело быть генералом

По нынешним временам в руководстве Федеральной службы безопасности не так уж часто случаются крупные кадровые революции. Но вот недавно президент Медведев уволил генерала В. Ушакова, замдиректора ФСБ. Формулировка – за нарушение служебной этики. После этого пошли гулять явно вброшенные сверху слухи о том, как он приглашал на свой день рождения Аллу Пугачеву и гулял в дорогущем ресторане. В общем – жил не на зарплату.

Между тем хорошо известно, что высшие генералы живут в России совсем даже неплохо. И это не считается пороком. Стало быть, г-на Ушакова уволили за другое.

По мнению аналитиков, замдиректора ФСБ России В. Ушаков являлся человеком экс-руководителя ФСБ Н. Патрушева, ныне секретаря Совбеза. Его отставка – это предупреждение о том, что не следует проявлять излишнюю активность в вопросе «2012 года». Причем предупреждение не столько со стороны Дм. Медведева, сколько со стороны В. Путина.

По словам источников в исполнительной вертикали, представители «старой гвардии» В. Путина, «силовики» во главе с секретарем Совета безопасности России Н. Патрушевым, давят на премьера. Цель – принятие им четкого и окончательного решения о своем возвращении на пост Президента России в 2012 году. Но тот такого четкого ответа не дает.

Не дает ответа и на другой вопрос – если решение отрицательное, то пусть новым президентом будет другой «силовой» кандидат. Но даже имя другого вождя «силовиков» – вице-премьера правительства России И. Сечина – кандидатом на позиции председателя правительства и Президента России якобы тоже не рассматривается.

По другим сведениям, отставка В. Ушакова стала следствием ситуации в «Олимпстрое». Ранее из этой госкорпорации ушел в отставку ее глава Т. Боллоев. Г-н Ушаков курировал вопросы безопасности в подготовке зимней Олимпиады в Сочи. Постоянно растущий бюджет стройки и непрозрачное распределение денежных потоков тоже могли стать поводом для увольнения генерала.

И все же главным поводом к его отставке мог стать скандал с заявлением пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы Н. Васильевой. Как известно, недавно она заявила о том, что приговор по второму «делу Ходорковского» писался в Мосгорсуде. При этом В. Ушаков будто бы курировал вопросы следствия и суда. А директор ФСБ России А. Бортников, будучи недовольным засильем «людей Патрушева» в своем ведомстве, не преминул воспользоваться этой ситуацией. «Наверх» ушла бумага, в которой ген. Ушаков объявлялся «крайним» среди ответственных за скандал. А поскольку «наверху» ко всему тому, что связано с «делом Ходорковского», относятся очень нервно, то генерал-лейтенанту тут же «вспомнили» и все другие его прегрешения.