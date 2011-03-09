В. Матвиенко держится на противоречиях

Несколько дней назад губернатор Санкт-Петербурга была в Москве. Здесь у нее состоялась «закрытая» встреча с журналистами некоторых центральных СМИ.

По нашим сведениям, в ходе этой встречи г-жа Матвиенко, в частности, сказала, что вопрос о ее переходе на работу в Москву отпал. Она уверена в своем переназначении на пост губернатора Петербурга. Если так и случится, то это будет уже третий срок. Второй заканчивается в декабре текущего года.

Прозвучало, что руководство города все же надеется на то, что «газпромовский небоскреб» будет строиться на его территории, а не в Ленинградской области.

Стало известно, что она лично приглашала Р. Абрамовича в проект «Новая Голландия». Тот пока раздумал инвестировать в этот проект, но обещал привести «под своей маркой» каких-то новых инвесторов.

Что касается переназначения, то ее шансы заметно возросли, да так, что этот вопрос практически решен в ее пользу. Причина вполне банальна – у «дуумвиров» В. Путина и Дм. Медведева нет устраивающей их обоих кандидатуры на пост губернатора Санкт-Петербурга. Не иначе – земля Русская оскудела.

Говорят, что и сама Валентина Ивановна предпринимает кое-какую активность. Будто бы она лично обратилась в администрацию президента с предвыборной инициативой. Ее суть – разрешить на выборах в ЗАКС Санкт-Петербурга в декабре 2011 г. перейти с нынешней пропорциональной системы по партспискам на смешанную. То есть 50% депутатов ЗакСа должны будут избираться по партспискам, а еще 50% – по одномандатным округам. Аргументировала свое предложение г-жа Матвиенко довольно убедительно. По мнению разного рода социологических служб, у партии «Единая Россия» сейчас в Питере очень непростая ситуация. И вот почему. С приходом депутата Госдумы О. Дмитриевой на пост руководителя региональной организации партии «Справедливая Россия» уровень поддержки эсэров питерцами резко пошел вверх, а единороссов – вниз. Возникла угроза того, что при выборах только по партспискам «Справедливая Россия» наберет значительно больше голосов избирателей, чем «Единая Россия». Провести же своих кандидатов по одномандатным округам будет несколько проще.

Говорят, что в АП с этим доводом согласились.