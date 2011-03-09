Кадырову дали срок

Рамзан Кадыров единогласно утвержден парламентом Чеченской Республики на второй четырехлетний срок. Его кандидатуру внес Президент России Дм. Медведев. Тем самым Медведев показал, что в республике окончательно установлены мир и порядок. И решение о выводе войск МО с территории Чечни всего лишь вопрос времени.

Напомним, что недавно разгорелся скандал в связи с тем, что Кадыров на совещании потребовал от судей Верховного суда Чечни пересмотреть уголовные дела более сотни осужденных за тяжкие преступления. Кого-то отпустить, кому-то снизить сроки. Судьи взяли под козырек, точнее «под мантию». Между прочим, всех федеральных судей утверждает лично президент России. Но даже он не имеет права им указывать: кого отпускать, кого казнить. О чем сам Медведев неоднократно говорил. А вот господину Кадырову подобное сходит с рук. И даже благодарят – новым сроком на посту руководителя региона.

По словам офицера одной из бригад, дислоцированных в Чечне, в штабе уже активно говорят, что в 2012 г. начнется вывод наших войск из этой республики. Каких и куда – пока неясно. Сейчас здесь дислоцированы три бригады нового облика. 8-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада в Шали. 17-я отдельная мотострелковая бригада (Борзой), созданная на базе бывшего 291-го полка (горный) и 18‑й бригады на Ханкале.

По его мнению, «мы просто демонстрируем здесь флаг, как говорят моряки». Серьезных столкновений нет, к сотрудничеству с местной милицией для спецопераций войска МО практически не привлекаются. Разве иногда работают с бригадой ВВ. Личный состав практически всегда находится в местах дислокации. Боевые стрельбы вести нельзя, они раздражают местное население. Тренировки проводятся только на полигонах бригад.

В Минобороны отказались комментировать эти сообщения, заявив, что «это политический вопрос». И добавили, что «пока никаких конкретных решений нет». Кроме трех мотострелковых бригад нового облика, в Чечне дислоцирована 46-я отдельная бригада оперативного назначения Внутренних войск МВД РФ. В горных районах – структуры Федеральной пограничной службы ФСБ РФ. В этих ведомствах также предпочли не комментировать «политический вопрос».