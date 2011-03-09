Кому выбирать президента России

Последние два-три месяца все больше аналитиков говорят, что В. Путин то ли не должен, то ли не сможет баллотироваться в 2012 году на пост президента. Чаще всего это слышно из лагеря так называемых медведевских, что понятно. Но подобные сентенции почти ежедневно стали обсуждаться на ведущих радиостанциях FМ-диапазона, чьи сигналы распространяются на большинстве территорий страны.

FM-станции стали сегодня, пожалуй, самыми агрессивными критиками экономической и социальной политики правительства. Известные радиоведущие порой доходят до крика, разбирая очередное деяние того же Фурсенко, Сердюкова, Левитина, да почти всех министров. Не называют только главу правительства. Похоже, критикующие все еще надеются, что он скоро избавит страну от бездарей, хапуг и просто лжецов.

Яркий пример – министр промышленности Христенко. В передаче на Первом канале, которую ведет Владимир Познер, он на голубом глазу лгал уже всей стране. (Читайте на с. 7.)

Вот нам и остается надеяться, что Путин разгонит эту публику. Тогда и козни по его отстранению и смещению показались бы нам нелепыми и пакостными. И мы стройными рядами пошли бы голосовать за его партию – «Единую Россию».

Но бог с ними, с нашими аналитиками. Крайне негативно относятся к возможности возвращения Путина в Кремль и в администрации другого президента – американского. Видно, как по нарастающей идет давление на него и его ближайшее окружение. Если говорить о близких ему бизнесменах, сказочно разбогатевших за последние 10 лет, таких как Тимченко, Ротенберг или Ковальчук, то для них нарастает опасность проблем с ведением бизнеса и хранением капитала на Западе. Предостережением стал и арест с депортацией в США торговца оружием Виктора Бута.

И все же главной опасностью для нашей вертикали власти можно назвать революционные события в ряде стран – членов ОПЕК. Вашингтон вполне может развалить эту организацию, и тогда мировые цены на нефть могут рухнуть до 10–30 долларов за бочку. США уже проделывали такую операцию. В середине 70-х годов прошлого века вместе с Саудовской Аравией они обвалили цену до 9 долларов за бочку. Через несколько лет Советский Союз рухнул от полного банкротства. В первую очередь – экономического. Сегодня падение будет намного ужаснее – кроме газовых труб и нескольких металлургических заводов, в стране мало что осталось. Советские запасы кончились.

Одним словом, уходи, мил человек, подобру-поздорову! Но Владимир Владимирович, как известно, не признает давления в свой адрес. Поэтому разных министров держит годами. Не резон и перед Вашингтоном идти на попятную. А вот подискутировать можно. В политике это называется – получить гарантии. Как для политического курса, так и для сформированного за 11 лет бизнес-сообщества.

Причем происходит это на весьма жестком фоне. Либеральная «Независимая газета» сообщает, что Путину предлагается пост председателя Международного олимпийского комитета (МОК). Экс-президент СССР Горбачев утверждает, что тому неплохо пойти и на руководство «Газпромом». При этом президент России Медведев почти одновременно жалует Горбачева наивысшей государственной наградой Российской Федерации – орденом Андрея Первозванного. По статусу ордена он дается «за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России». При этом 90% граждан России уверены, что Горбачев – главный разрушитель СССР, и к славе России, если она есть, вообще отношения не имеет. «Андрей Первозванный» – даже выше Героя России.

Этот последний кремлевский укол подтверждает, что дела в тандеме далеки от идеальных. Но давления со стороны Кремля Путин уж точно не потерпит. И в результате международных закулисных интриг если и не попытается вернуться в Кремль, то должность премьер-министра точно никому не отдаст – отступать некуда, сожрут.

Что касается кандидата от власти на президентских выборах, то Путин точно не уступит никакому давлению не только изнутри, но и извне. Во всяком случае, аналитики утверждают, что им едва ли станет г-н Медведев, которого поддерживает Вашингтон. Скорее всего – близкий Путину человек, с которым он не будет иметь серьезных противоречий. Не исключено, что именно по этой проблематике в Москву приехал вице-президент США Байден. Консультации, стало быть, требуют переговоров уже не только на уровне экспертов, но и с глазу на глаз.

Результат этих вселенских интриг станет ясен через полгода, когда партии начнут выдвигать своих кандидатов на предстоящие президентские выборы. А мы по-прежнему будем ждать, что наш смелый премьер устроит грандиозную чистку авгиевых министерских конюшен. Пора бы.