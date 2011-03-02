Стив Джобс и русская революция

Дмитрий Медведев, похоже, не оставил желания выступить в качестве кандидата на президентских выборах 2012 года. В этом ему уже помогают не только члены его окружения и администрация США. К «группе поддержки» присоединились Ходорковский, Горбачев и прокремлевское «Правое дело».

В этой связи отмечают, что президент все чаще «говорит то, что думает». И что он удаляется от партнера по «властному тандему» с целью оценить свои собственные перспективы.

Однако, если не принимать во внимание только эти благие намерения, последние президентские инициативы могут иметь неприятные имиджевые последствия. Например, кратные штрафы для коррупционеров. От них ожидают положительного результата. Но в российских реалиях эта мера неизбежно стимулирует повышение «черных» расценок на государственные услуги. И это будет реальным результатом введения данной меры.

Так что оплачивающие услуги коррупционных чиновников бизнесмены уже в ближайшее время будут на собственной шкуре испытывать всю прелесть последствий от президентских нововведений. Пикантность ситуации в том, что именно на бизнес-круги и «средний класс» рассчитывает президент в надеждах выставить свою кандидатуру на второй срок.

Но и помимо этого продвижение Медведева в качестве политической фигуры идет с переменным успехом. Явным стало то, что «путинцы» всячески подчеркивают вторичность его инициатив, их низкую степень реализуемости. А также – ангажированность его команды со стороны Запада.

Используются даже вполне невинные события. Например, с помощью нехитрых медиатехнологий в народ заронен вопрос – с какой стати г-н Медведев постоянно демонстрирует iPhon 4G, подаренный ему основателем «Эппл» Стивом Джобсом? К тому же пользоваться им в России можно, только совершив некие противозаконные действия…

Весьма интересными кажутся и усилившиеся слухи о вероятном уходе главы президентской администрации «путинца» Сергея Нарышкина на пост главы СВР. Для этого председатель СВР Фрадков должен переместиться на должность президента ТПП, которую оставляет уходящий в отставку Е. Примаков.

Это означало бы, что глава президентской администрации выполнил свою миссию по контролю за Кремлем. Здесь уместно напомнить, что руководитель аппарата Президента РФ традиционно становится главой избирательного штаба кремлевского кандидата. Так что уход С. Нарышкина может быть использован Медведевым для того, чтобы поставить на эту «функцию» своего человека.

Впрочем, слухмейкеры скоро подкорректировали и эти разговоры: якобы в ТПП уходит вице-премьер В. Зубков, а С. Нарышкин становится вице-премьером. При этом пост первого вице-премьера считается в шаге от грядущего кандидатства в президенты. При этом главой администрации президента и его избирательного штаба, вероятнее всего, станет нынешний министр юстиции А. Коновалов.

Так что плавной передачи власти в 2012 г. может и не получиться – слишком много заинтересованных сторон. С «медведевцами» – уже понятно. Но прежде всего это сами «путинцы», так сказать, – «партия третьего срока», желающая возвращения премьера на пост Президента. Далее – внешние группы, предпочитающие скомпрометировать путинскую команду для облегчения решения своих коммерческих вопросов. Называют и сторонников отхода от сырьевой модели экономики уже в ближайшее время. Из-за отсутствия доступа к ресурсам эта группа крайне заинтересована в ускоренном и мощном финансировании альтернативных отраслей.

Так что посмотрев на все это сверху, можно предположить, что грядущая борьба за власть может вполне дестабилизировать политическую обстановку в стране. И даже вызвать революционную ситуацию. Впрочем, для России это будет самый худший из сценариев.