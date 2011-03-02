Восточная воронка засасывает Прибалтику

По экспертным оценкам, подтверждается информация о планах США по сворачиванию поддержки бывших республик СССР, в том числе Прибалтики.

Это подтверждает визит в Москву министра иностранных дел Литвы и текущего председателя ОБСЕ А. Ажубалиса. У него состоялись переговоры с главой МИД РФ С. Лавровым. По имеющимся сведениям, основной целью А. Ажубалиса был зондаж настроений российской элиты, отношений между дуумвиратом и перспективности сотрудничества с «Газпромом» и Росатомом. В частности, он подтвердил готовность Литвы участвовать в проекте строительства на ее территории новой АЭС.

Самые оптимистические прогнозы говорят о том, что в обозримом будущем мировая экономика будет развиваться темпами не выше 1,5% в год. При реализации этих прогнозов Европа в целом выйдет на докризисный уровень социального и экономического развития к концу 2012 года. Эстонии же для этого потребуется почти 8 лет, Литве – 10, а Латвии – 15 лет. Причем за эти годы пропасть между странами Прибалтики и Западной Европы будет только возрастать, усилятся иммиграция, безработица и социальная дифференциация.

Именно этим объясняется желание части элиты прекратить ориентироваться на помощь от ЕС и США и начать выстраивать «добрососедские» отношения с РФ. Это подразумевает возможность российским госкорпорациям и ПФГ инвестировать в различные проекты на территории стран, в том числе с целью легализации капиталов.