Куда делась загребальная машина

На государственных радиоканалах, похоже, начата зачистка персонала в режиме подготовки к предстоящим выборам. Первым «звоночком» стало удаление из эфира радиостанции «Вести FM» публициста-интеллектуала Дмитрия Губина. Он вел прямой эфир по понедельникам и пятницам.

Господина Губина уволили за критику работы питерской губернаторши В. Матвиенко. Критика, правда, получилась довольно резкой. По его словам, Матвиенко превратила город в «вонючую поганую помойку». Прозвучало даже сравнение с гитлеровской блокадой Ленинграда. Понятно, что допущен некий эмоциональный перебор.

Но так можно думать, лишь не побывав в эти дни в Питере. При этом нужно сказать, что город этот настолько важен для России и нашего самоощущения самих себя как нации, что любые эмоции, как хорошие, так и плохие, вполне оправданы и понятны. Начнем с того, что на празднование 300-летия Санкт-Петербурга правительство страны выделило почти 60 млрд. рублей. Сколько при этом пожертвовали крупные и мелкие бизнесмены – вообще не поддается учету. Еще будучи на свободе, Ходорковский признавался в редакции одной из газет, что внес 200 млн. долларов (6 млрд. рублей) на реставрацию одного из дворцов. Говорил, что внес бы и еще – если предложат. Одним словом, аккурат к приходу в город Валентины Ивановны там были освоены несметные сокровища. Город блестел и сверкал новыми красками, заасфальтированными дорогами, отреставрированными дворцами. И что же в городе сегодня?

Одна из красивейших улиц, отходящих от Невского, – Большая Конюшенная, как и многие другие, – перерыта в начале осени и брошена. К прекрасным питерским магазинчикам и кафе не подойти. Сам Невский проспект, вернее его гранитная мостовая, не выдержал зимней эксплуатации. Красивые гранитные плиты трехцветной гаммы где-то провалились, где-то вспучились. Кто это делал, кто принимал такую халтуру, кто был подрядчиком по этому красноречивому «распилу бабла»?

Но самый центр города – все же для туристов. Они спотыкаются об эти плиты, но смотрят на Исакий, Аничков мост и другие красоты города. Походят-походят и уедут. Питерцам хуже. Эта снежная и морозная зима стала для многих из них напоминанием о блокадном антураже. Голода нет, но есть гигантские сугробы вдоль дорог – высотой 3–5 метров. Под ними покоятся трамвайные остановки, тротуары, кое-где не видно первых этажей жилых домов.

Отдельный разговор о тротуарах. Дворники при них если и есть, то совсем не заметны. Улицы не убираются. Люди протаптывают в сугробах узкие тропинки после очередного снегопада. В результате образуются ледяные желоба, где с трудом расходятся два человека. Огромное число горожан лежат с переломами рук и ног, трещинами в крестцах и сотрясением мозга. О сосульках и говорить нечего. Они висят над улицами сказочно красивого города, словно выбирая себе новую жертву.

Апофеозом «блокадного синдрома» стала гибель в один день известного врача-кардиолога 89-летней Ирины Ганелиной и двухлетней девочки. Из-за сугробов на тротуарах они оказались на проезжей части. Ребенок погиб под колесами мусоровоза, врач – под снегозагребальной машиной. Ирина Ефимовна пережила блокаду, работала медсестрой. До самой смерти работала профессором-консультантом. В 1964 году создала первую в СССР кардиологическую реанимацию. Так что г-н Губин, похоже, в чем-то и прав, говоря о питерском руководстве.

И все же с Питером случай особый. Хорошо известно, что большие и умные люди, если судьба забрасывала их на самый верх власти, всегда старались не оставить без внимания свой родной город и даже село. Строили дороги, выбивали деньги на строительство, много чего делали. Как известно, из Питера в федеральную власть рекрутировано столько народу, что Петербург мог выглядеть витриной современной России. Все в нем могло быть чистым и опрятным. Вот и президент с премьером любят вспоминать свое босоногое детство в этом городе и признаваться ему в любви. И все же терпят городскую власть, не теряют к ней доверия. Хотя даже лужковская Москва не в пример Питеру была удивительно чистым городом. И не только Москва, а большинство российских городов.

Скорее всего, произошло это от того, что Санкт-Петербург остался без опытных кадров. Они покинули город. Похоже, даже питерские дворники уехали отсюда на той самой загребальной машине, получив теплые места в органах федеральной власти в Москве.

Но это уже совсем другая проблема.