//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Куда делась загребальная машина

№ 8(249) от 03.03.2011 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Куда делась загребальная машина

На государственных радиоканалах, похоже, начата зачистка персонала в режиме подготовки к предстоящим выборам. Первым «звоночком» стало удаление из эфира радиостанции «Вести FM» публициста-интеллектуала Дмитрия Губина. Он вел прямой эфир по понедельникам и пятницам.

Господина  Губина уволили за критику работы питерской губернаторши В. Матвиенко. Критика, правда, получилась довольно резкой. По его словам, Матвиенко превратила город в «вонючую поганую помойку». Прозвучало даже сравнение с гитлеровской блокадой Ленинграда. Понятно, что допущен некий эмоциональный перебор.

Но так можно думать, лишь не побывав в эти дни в Питере. При этом нужно сказать, что город этот настолько важен для России и нашего самоощущения самих себя как нации, что любые эмоции, как хорошие, так и плохие, вполне оправданы и понятны. Начнем с того, что на празднование 300-летия Санкт-Петербурга правительство страны выделило почти 60 млрд. рублей. Сколько при этом пожертвовали крупные и мелкие бизнесмены – вообще не поддается учету. Еще будучи на свободе, Ходорковский признавался в редакции одной из газет, что внес 200 млн. долларов (6 млрд. рублей) на реставрацию одного из дворцов. Говорил, что внес бы и еще – если предложат. Одним словом, аккурат к приходу в город Валентины Ивановны там были освоены несметные сокровища. Город блестел и сверкал новыми красками, заасфальтированными дорогами, отреставрированными дворцами. И что же в городе сегодня?

Одна из красивейших улиц, отходящих от Невского, – Большая Конюшенная, как и многие другие,  – перерыта в начале осени и брошена. К прекрасным питерским магазинчикам и кафе не подойти. Сам Невский проспект, вернее его гранитная мостовая, не выдержал зимней эксплуатации. Красивые гранитные плиты трехцветной гаммы где-то провалились, где-то вспучились. Кто это делал, кто принимал такую халтуру, кто был подрядчиком по этому красноречивому  «распилу бабла»?

Но самый центр города – все же для туристов. Они спотыкаются об эти плиты, но смотрят на Исакий, Аничков мост и другие красоты города. Походят-походят и уедут. Питерцам хуже. Эта снежная и морозная зима стала для многих из них напоминанием о блокадном антураже. Голода нет, но есть гигантские сугробы вдоль дорог – высотой 3–5 метров. Под ними покоятся трамвайные остановки, тротуары, кое-где не видно первых этажей жилых домов.

Отдельный разговор о тротуарах. Дворники при них если и есть, то совсем не заметны. Улицы не убираются. Люди протаптывают в сугробах узкие тропинки после очередного снегопада. В результате образуются ледяные желоба, где с трудом расходятся два человека. Огромное число горожан лежат с переломами рук и ног, трещинами в крестцах и сотрясением мозга. О сосульках и говорить нечего. Они висят над улицами сказочно красивого города, словно выбирая себе новую жертву.

Апофеозом «блокадного синдрома» стала гибель в один день известного врача-кардиолога 89-летней Ирины Ганелиной и двухлетней девочки. Из-за сугробов на тротуарах они оказались на  проезжей части. Ребенок погиб под колесами мусоровоза,  врач – под снегозагребальной машиной. Ирина Ефимовна пережила блокаду, работала медсестрой. До самой смерти работала профессором-консультантом. В 1964 году создала первую в СССР кардиологическую реанимацию. Так что г-н Губин, похоже, в чем-то и прав, говоря о питерском руководстве.

И все же с Питером случай особый. Хорошо известно, что большие и умные люди, если судьба забрасывала их на самый верх власти, всегда старались не оставить без внимания свой родной город и даже село. Строили дороги, выбивали деньги на строительство, много чего делали. Как известно, из Питера в федеральную власть рекрутировано столько народу, что Петербург мог выглядеть витриной современной России. Все в нем могло быть чистым и опрятным. Вот и президент с премьером любят вспоминать свое босоногое детство в этом городе и признаваться ему в любви. И все же терпят городскую власть, не теряют к ней доверия. Хотя даже лужковская Москва не в пример Питеру была удивительно чистым городом. И не только Москва, а большинство российских городов.

Скорее всего, произошло это от того, что Санкт-Петербург остался без опытных кадров. Они покинули город. Похоже, даже питерские дворники уехали отсюда на той самой загребальной машине, получив теплые места в органах федеральной власти в Москве.

Но это уже совсем другая проблема.

//Комментарии 13+

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал доклад Института исследований в сфере безопасности Евросоюза и Оборонного колледжа НАТО о перспективах сотрудничества альянса и ЕС.

//В мире

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Британии

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Британии

В субботу, 24 августа, в Кремле оценили отставку отставку Александра Яковенко с должности российского посла в Великобритании. Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

//В мире

Мария Захарова высказалась по поводу желания министра Омельяна воодрузить флаг Украины во Владивостоке

Мария Захарова высказалась по поводу желания министра Омельяна воодрузить флаг Украины во Владивостоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу желания украинского министра Владимира Омельяна водрузить флаг Украины во Владивостоке.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Основная причина протестов в том, что подрастающая молодежь не знает не то что истории, но и даже недавнего прошлого

Основная причина протестов в том, что подрастающая молодежь не знает не то что истории, но и даже недавнего прошлого

//Экономика

CША направили в Китай 12 млн баррелей нефти на шести танкерах

CША направили в Китай 12 млн баррелей нефти на шести танкерах

В субботу, 24 августа, стало известно, что Соединенные Штаты Америки направили в Китай 12 млн баррелей американской нефти на шести танкерах. Соответствующую информацию сегодня предоставили журналисты.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

Сотрудники американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на днях сообщили о первом преступлении, которое было совершено в открытом космосе.

//В мире

Легенды Парижа: кладбище Пер-Лашез

Легенды Парижа: кладбище Пер-Лашез

Одно из самых загадочных и притягательных мест – кладбище Пер-Лашез в Париже. Люди всегда хотели «прикоснуться» к неизведанному и непонятному. По ту сторону жизни… Пер-Лашез.

//Общество

Синоптики предупреждают о скором похолодании в Москве

Синоптики предупреждают о скором похолодании в Москве

Вечером в субботу синоптики предупредили москвичей и гостей города о скором похолодании. Предполагается, что столбики термометров в столице не будут подниматься выше плюс 16 градусов по Цельсию.

//Общество

Под Астраханью нашли живым и здоровым потерявшегося португальца

Под Астраханью нашли живым и здоровым потерявшегося португальца

Вечером в субботу, 24 августа, стало известно, что гражданин Португалии , который потерялся в Астраханской области накануне, найден живым и здоровым. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Волочкову обвинили в злоупотреблении фотошопом для "удлинения" ног

Волочкову обвинили в злоупотреблении фотошопом для "удлинения" ног

Пользователи сети обвинили известную российскую балерину Анастасию Волочкову в злоупотреблении фотошопом. Некоторые подозревают, что артистка при помощи особых программ "удлиняет" себе ноги.

//В мире

Саммит G7 официально открылся в Биаррице

Саммит G7 официально открылся в Биаррице

В Биаррице на юге Франции официально начался саммит стран "Большой семерки" (G7). Гостей, прибывающих на данное мероприятие, встречают французский лидер Эммануэль Макрон и его супруга Брижит.

//Новости СМИ2

//Общество

Почему оштрафовали молодожёнов за романтический жест на крымском мосту

Почему оштрафовали молодожёнов за романтический жест на крымском мосту

Выражать чувства симпатии на стратегическом объекте можно лишь в строгом соответствии с установленными правилами. Новоиспеченные муж и жена решили скрепить свои узы символическим актом прикрепления замка к мосту и едва не вкусили романтику уголовную.

//Происшествия

Двое мужчин после крушения лодки на Волге 12 часов продержались на выступе плотины

Двое мужчин после крушения лодки на Волге 12 часов продержались на выступе плотины

Спасатели сегодня обнаружили живыми двух из четверых мужчин, которые перевернулись на моторной лодке на Волге неподалеку от плотины Саратовской ГЭС и почти 12 часов продержались на ее выступе.

//Спорт

«Уфа» наносит первое поражение «Зениту» 1:0

«Уфа» наносит первое поражение «Зениту» 1:0

Сегодня, 24-го августа, на стадионе «Нефтяник» состоялся матч седьмого тура чемпионата России между футбольными клубами «Уфа» и «Зенит» Санкт-Петербург. Арбитр поединка Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

//В мире

В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии арестован россиянин

В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии арестован россиянин

Вечером в субботу, 24 августа, в прокуратура ФРГ предоставила информацию о том, что по подозрению в убийстве грузинского гражданина в берлинском районе Моабит в минувшую пятницу был арестован россиянин.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают осунувшееся лицо Анджелины Джоли

В сети обсуждают осунувшееся лицо Анджелины Джоли

В сети обсуждают новую фотографию папарацци, на которой запечатлена актриса Анджелина Джоли. Многим показалось, что лицо экс-супруги Брэда Питта и матери шестерых детей кажется уставшим и осунувшимся.

//В мире

Пострадавшую в Турции девочку могут в ближайшие дни перевезти в Россию

Пострадавшую в Турции девочку могут в ближайшие дни перевезти в Россию

Двенадцатилетнюю девочку, которая в настоящий момент находится в реанимации в клинике турецкого города Денизли после трагедии в бассейне отеля, в ближайшие несколько дней могут перевезти в Россию.

//Новости партнеров

//Политика

Госдума: Россия и Молдавия совершают "огромный рывок" в отношениях

Госдума: Россия и Молдавия совершают "огромный рывок" в отношениях

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в субботу заявил, что Россия и Молдавия совершают "огромный рывок" в отношениях.

//В мире

Неподалеку от Биаррица проходит шествие противников G7

Неподалеку от Биаррица проходит шествие противников G7

Вечером в субботу на улицах Байонна, расположенного всего в нескольких километрах от Биарицца, проходит масштабное шествие противников саммита G7, которое рискует перерасти в столкновения с полицией.

//Происшествия

Во время сельхозработ под Краснодаром разбился вертолет

Во время сельхозработ под Краснодаром разбился вертолет

В Каневском районе Краснодарского края при проведении сельхозработ разбился самодельный вертолет, собранный на базе Ми-2. Представитель экстренных служб региона подчеркнул, что пилот погиб.

//Шоу-бизнес

В сети появился снимок, на котором Александр Домогаров кажется располневшим

В сети появился снимок, на котором Александр Домогаров кажется располневшим

В сети накануне вечером появилась фотография известного российского актера Александра Домогарова, которая удивила поклонников. На новом снимке всенародный любимец кажется сильно располневшим.

//В мире

Порошенко "пригрозил" Зеленскому словами из Библии

Порошенко "пригрозил" Зеленскому словами из Библии

Бывший украинский президент Петр Порошенко в субботу, 24 августа, в День независимости Украины "пригрозил" действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому цитатой из Библии.

//Культура

Супруга Петра Мамонова рассказала о его состоянии

Супруга Петра Мамонова рассказала о его состоянии

Супруга российского музыканта и актера Петра Мамонова вечером в субботу, 24 августа, рассказала о его состоянии. Ранее сегодня стало известно, что артист был доставлен в реанимацию с инфарктом.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В Хабаровском крае завершилось реформирование правительства
2

Глава Хабкрая назвал колоссальной сумму долга жителей за тепло
3

CША направили в Китай 12 млн баррелей нефти на шести танкерах
4

Часть Еврейской АО могут присоединить к Хабаровскому краю
5

Власти Хабаровского края снова кредитуются, чтобы закрыть часть дефицита бюджета

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры