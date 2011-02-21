Врагу не сдается наш гордый Д. А.

Кризис вокруг Курильских островов, связанный с поездкой Дм. Медведева на острова, никаких серьезных последствий иметь не будет, и ультиматумов в адрес Москвы ждать не следует. Российские позиции достаточно сильны, чтобы их отвергнуть, поскольку Москва не зависит ни от японских кредитов, ни от японской экономики. Скорее Япония зависит от российского сырья.

Уже в конце декабря японское руководство смягчило свою риторику, но пообещало продолжать добиваться возвращения четырех Курильских островов. В Токио заявили, что не намерены обсуждать другие варианты решения этой проблемы. Именно такой стала реакция на озвученное Медведевым предложение создать на островах единую экономическую зону двух государств. По мнению аналитиков Центра политической информации, отреагировать иначе японские политики не могли под угрозой обрушения рейтингов.

Приоритеты по развитию Дальнего Востока в Кремле появились не сейчас, а еще в 2007 г. – во времена президентства Путина. Тогда была разработана целевая программа развития дальневосточных территорий, которую курировал Виктор Иванов. Программа очень масштабная, но для того, чтобы были видны изменения, потребуется длительное время.

По очевидным причинам Дальний Восток экономически лучше связан со странами Тихоокеанского региона, чем с центральной Россией. Расстояния, дорогие перевозки, тарифы… Есть субсидии на перевозки, есть субсидии для поездок граждан, но задача интеграции по-прежнему очень актуальна.

Однако заявления российского руководства по поводу усиления российского военного присутствия на Дальнем Востоке, в том числе с помощью французских «Мистралей», носит провокативный характер. Это похоже на угрозу размещения «Искандеров» в Калининграде в ответ на ПРО в Центральной Европе.

Но… Во-первых, когда это еще будет? Во-вторых, реальность угрозы создания военного узла на дальних рубежах обязательно спровоцирует Японию перевести часть своих военных сил в этот регион. А уже это, в свою очередь, не сможет не спровоцировать попытки отъема территорий: если ружье висит на стене – оно должно выстрелить…