Силовое суперведомство

В администрации президента и Доме правительства оценивают необходимость создания силового суперведомства – аналога американского министерства внутренней безопасности. Его предположительное название – Комитет либо Министерство национальной безопасности.

Оно должно курировать работу ФСБ, СВР, МВД, СКП и Генпрокуратуры РФ. При этом ФСБ и СВР могут слиться в один комитет, как это было в СССР. По мнению экспертов, на пост главы этого суперведомства реально претендует нынешний руководитель АП С. Нарышкин. При этом новое назначение если и произойдет, то только после президентских выборов.

Министерство национальной безопасности США было учреждено сразу после терактов 11 сентября 2001 года. Говорят, что главным лоббистом появления такого же ведомства у нас выступает экс-директор ФСБ, секретарь Совбеза России Н. Патрушев. Возможно, именно он и хотел бы возглавить эту структуру, оставаясь секретарем Совбеза. То есть Министерство национальной безопасности стало бы выполнять роль большого аппарата и инструмента Совета безопасности России.

Тем временем борьба за новое ведомство затормозила «цепочку» кадровых назначений. Их старт должна была дать отставка Е. Примакова с поста президента ТПП России. А пока состоялось лишь назначение А. Бастрыкина председателем объединенного Следственного комитета. Это лишь первая ласточка кадровых подвижек в рамках реформирования силовых структур.