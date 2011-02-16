Ветер с юга принес ленинскую «формулу ЦРУ»

Последнее время ряд аналитиков серьезно рассуждают о возможности повторения в России сценариев по свержению режимов в Тунисе и Египте. Кажется порой, что у нас и впрямь ситуация накаляется до предела.

Важные шишки из правительства, крупных банков и корпораций регулярно давят граждан на дорогах. И выходят сухими из воды. Суды продолжают работать по «телефонному праву», о чем поведала помощница судьи Данилкина. Тот вынес недавно второй загадочный приговор Ходорковскому и Лебедеву. Представители питерского бизнеса делают публичные заявления, что в интересах одного из членов правящего дуумвирата под Геленджиком построен дворец стоимостью миллиард долларов. Полностью контролируемая государством корпорация «Газпром» продает свой важнейший актив частникам на сторону по цене ниже рыночной еще на миллиард долларов. За чудовищные преступления типа взрыва в «Домодедово» президент наказывает не тех, кто отвечает за безопасность в стране, а мелких стрелочников. Не будем вспоминать о галопирующем росте тарифов на ЖКХ, цен на продукты и бензин.

Это далеко не полный перечень фактов, которыми переполнены газеты и Интернет. На таком фоне аналитики Службы внешней разведки России подготовили ряд документов о причинах революций в Тунисе и Египте. При этом они будто бы использовали так называемую «формулу ЦРУ». Она давно известна и раньше называлась «формулой Маркса и Ленина». В частности, она гласит, что страны подвержены социальным волнениям, если живущее ниже черты бедности население превышает 70 процентов. Это один из основных параметров «формулы ЦРУ» для расчета предреволюционной ситуации. В Тунисе и Египте такой процент зашкалил за 75. И что действительно настораживает – наша страна может находиться у этого порога. По некоторым данным, этот показатель так и не опустился у нас ниже 65 процентов. Возможно, даже растет.

Следующий элемент формулы – отсутствие социальных лифтов. Это означает режим прямого либо замаскированного под демократические процедуры наследования. Речь может идти о высшей власти на самом верху, госактивах, деньгах и социальных благах. Они наследуются внутри элит, как правило, по признакам родства.

Еще один важнейший элемент «формулы ЦРУ» – усталость населения от существующих режимов. Средний возраст таких режимов для предреволюционной ситуации – это 25–30 лет. В России, если считать с 2000 года, когда В. Путин впервые занял пост президента, а Дм. Медведев стал его преемником в 2008-м, получается всего 11. Но если считать В. Путина преемником Б. Ельцина, как его представил сам Борис Николаевич в 2000 году, уже пошел 20-й. При этом Путин и Медведев в своих интервью говорят, что еще не приняли решение, кому из них стать следующим президентом. О других кандидатах – только намеками.

Так что, по американским расчетам, порог предреволюционной ситуации будет достигнут в 2012–2018 годах. Иными словами, если и число бедных не уменьшится и воровство в интересах узкой группы чиновников не прекратится, то все факторы сложатся в ближайшие 5–6 лет. Кому это надо? Быть может – только ЦРУ. «Формула» получит еще одно подтверждение. А рыцари плаща и кинжала – очередные звездочки на погонах, не произведя ни единого выстрела в предполагаемого врага.

А мы революциями наелись. Вот только возникают они – как снег на голову. В Питере в 1917 году вовремя не подвезли хлеб. Чего не подвезут завтра или наоборот – увезут и в большом количестве, того же бензина или зерна на экспорт, – одному Богу известно.