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Возродим в полиции институт «смотрящих»

№ 5(246) от 10.02.2011 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Возродим в полиции институт «смотрящих»

Президент Медведев подписал федеральный закон о полиции. В тот же день Госдума приняла к рассмотрению изменения в Правила дорожного движения. «Единая Россия» решила с помощью драконовских штрафов победить пробки на дорогах.

В частности, за неправильную парковку вам «впаяют» тысячу рублей, столько же за то, что вы не пропустили так называемый спецтранспорт. При этом все водители знают, что кареты «скорой помощи» и «милицейские» пропускают практически всегда. Значит, речь идет о членовозах с мигалками.

В последний год неприязнь к этим «спецсредствам» достигла апогея. Особенно в крупных городах, где наглость «шишечных» водителей черных «меринов» и БМВ часто превышает пределы разумного. Они несутся по встречной полосе, превышают скорость, сигналят сзади крякалками, даже если пропустить его нельзя из-за пробки.

По всей стране растет число ДТП с участием чиновничьих лимузинов. При этом Госдума сравнительно недавно утвердила закон, по которому машины госчиновников, включая судейские и прокурорские, не подлежат остановке и задержанию. Так что последняя инициатива партии власти призвана скорее не помочь рассасыванию пробок, а заставить водителей бояться «мигалок».

При этом весь просвещенный мир давно смеется над нашими слугами народа. В Европе хорошо осведомлены об обществе «Синие ведерки», которое все активнее организует рядовых водителей на акции протеста. К примеру, посольство Германии подарило на Новый год многим российским журналистам отличные синие ведра без ручек. Точная копия мигалки, объемом пять литров. Так посольские работники прозрачно намекают на наших «жирных котов», не скрывая иронии.

Но вернемся к подписанному президентом закону о полиции. Произошло это на фоне окончательного развала правоохранительных органов. Жители Москвы и Питера, перестав надеяться на людей в погонах, самоорганизуются в студенческо-рабочие дружины. В Питере такая дружина уже поймала маньяка, который терроризировал город много месяцев.

Так уже было 90 лет назад. Тогда зарождалась советская милиция, и простой народ из рабочих и крестьян «курировал» в ней старых «спецов» – из тех, что не разбежались. Позже институт кураторства трансформировался в милицейских и армейских комиссаров и политруков. Еще позднее на фабриках, заводах, в силовых министерствах, да и вообще везде появились партийные ячейки. Оказалось, что без внешнего управления, выражаясь современным языком, у нас в стране работать невозможно. На сегодняшний день только уголовные элементы сохранили этот институт. У них комиссары называются «смотрящими». За районом, городом, губернией… Вот и осталось в мире оргпреступности нечто похожее на порядок – понятия, во всяком случае, соблюдаются.

Напрашивается вывод – полиция как хранитель общественного порядка возродится из пепла, только вернув институт «смотрящих». Со стороны уголовников он в ней, будем считать, уже есть – никуда не делся. Задача федеральной власти – занять вновь эту утраченную позицию. Вопрос – кем? Священники для этого не подойдут – разных религий больно много. Рабочие тоже – они давно запуганы.

Остаются назначенцы «Единой России», как 90 лет назад, – РСДРП. Пусть попробуют, пусть в управлениях полиции вновь появятся комиссары или политруки. Можно начать с районных управлений. А там – посмотрим.

Впрочем, если есть другие варианты возрождения Всероссийской Полиции, – можно обсудить. Пишите.

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