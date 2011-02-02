Зарплату полицейских не приравняли к судейской

Депутаты утвердили пакет законов, реформирующих российскую правоохранительную систему. Представители фракции думского большинства сразу заверили, что простой сменой названия (милиции на полицию) дело не ограничится. По их утверждению, этот, по сути, революционный закон ставит во главу угла защиту прав отдельно взятого человека. По словам главы профильного комитета по безо­пасности В. Васильева, некоторые положения новой нормы заимствованы из зарубежного опыта.

- Эти нормы поворачивают работу полиции так, чтобы она видела главной своей задачей защиту конкретного человека и общества в целом, – заявил парламентарий.

В частности, закон предоставляет задержанному гражданину право на один телефонный разговор в течение трех часов после задержания (независимо от того, дозвонился он сразу или нет). К тому же полицейский обязан уведомить гражданина о том, на каких основаниях вторгается на вашу территорию, назвать причину задержания и разъяснить права и обязанности задержанного.

Полиции запрещено применять спецсредства против участников мирных демонстраций, даже если последние не санкционированы местными властями.

Однако закон категорически не устроил думскую фракцию «Справедливая Россия». Ее депутаты даже отказались от голосования.

Как пояснил руководитель фракции Николай Левичев, в первом чтении эсэры концептуально поддержали проект с условием его доработки во втором чтении. Помимо правовых предложений (о которых «АН» писали в предыдущих номерах) депутаты СР внесли и социальные поправки к законопроекту. Предложения, в частности, касались соразмерного увеличения зарплаты работников полиции и ее увязывания с зарплатой судей верховных судов. А также – обеспечения сотрудников МВД жильем. Все эти инициативы были отклонены.

– Мы надеялись на конструктивный диалог и учет нашего мнения, но наши чаяния и надежды не оправдались, – досадовал Николай Левичев. – В течение месяца представители нашей фракции в составе рабочей группы готовили различные поправки. Внесли более семидесяти согласованных поправок. К сожалению, большая их часть была отвергнута на заседании комитета. Насколько я понимаю, под давлением прежде всего представителей самого МВД.