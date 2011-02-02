Президентские «соколы» меняют оперение

Устоявшееся когда-то понятие «сталинские соколы» до сих пор несет в себе дух мужества и верного служения своей стране. Так называли летчиков 30-х и 40-х годов прошлого века! Они поднимались в воздух, испытывали и сражались на легендарных «ишачках», «Яках», «Илах» и «Ла», туполевских бомбардировщиках ТБ-3 и петляковских Пе-2 и Пе-8. Были и другие. После Отечественной войны 1941–1945 гг. «соколы» пересели на новые машины, и страна продолжала гордиться и летчиками, и их самолетами. Военными и гражданскими.

Новые «президентские соколы» сделаны совсем из другого теста. Их имена никому не известны. Но своей гордостью, а похоже, и президентской, они считают самолеты чужие. В минувшем году в президентский авиа­отряд были закуплены два бизнес-самолета Falcon 7X. В этом году планируют закупить два франко-германских аэробуса АЗ19 и два европейских вертолета Aqusta. Все – в VIP-исполнении. То есть в царской роскоши и за соответствующую цену.

Похоже, окончательно пересев на немецкие «мерины» и «бумеры» с мигалками, начальники решили, что пора отделаться и от российских самолетов… О траектории «укатывания в асфальт» нашего авиапрома «АН» пишут регулярно. Но не перестают удивлять беззастенчивые и кровожадные умозаключения «в тему» так называемых министров. Им, как видно, поручено подвести теоретическую базу под разгром все еще уникального аэрокосмического комплекса России. Но врать все труднее.

К примеру, недавно министр транспорта заявил по радио «Эхо Москвы», что в стране разрешен беспошлинный ввоз самолетов с количеством кресел свыше 300. Мол, российская авиационная промышленность «их на себя не берет». А на вопрос ведущего – свыше 300 – это что? – без тени смущения ответил: это – как Ил‑96. Похоже, г-н Левитин в самолетах разбирается, как в дорогах. Но такие самолеты в России производят. Даже президент летает на Ил-96. Но левитины и христенки делают все, чтобы заказов на эти самолеты не было. Даже сами названия легендарных авиационных российских фирм предаются забвению.

Где при этом находятся Совет безопасности, ФСБ, прокуратура? Почему никак не реагируют на изгнание со своих постов ведущих авиационных и ракетных специалистов? Последний пример – увольнение из РКК «Энергия» главного конструктора разгонного блока ракеты «Протон» В. Филина за то, что кто-то угробил три незастрахованных спутника «ГЛОНАСС». При этом хорошо известно, что г-н Филин не имел к неправильной заправке стартовой ступени никакого отношения. Но именно он главой Роскосмоса А. Перминовым и вице-премьером С. Ивановым был выбран в качестве козла отпущения. Опять «эффективные менеджеры» выполнили роль хвоста, который управляет собакой.

Таких примеров – десятки и сотни. На этом фоне совсем загадочно выглядит увольнение профессионального авиационного специалиста А. Федорова с должности главы Объединенной авиационной корпорации (ОАК). Г-н Медведев уволил его за «недостаточное внимание к инновациям».

Но откуда взяться инновациям, если государство не поддерживает госзаказами, как в США или ЕС, свою авиапромышленность? Как вообще можно говорить о модернизации, когда растет вал многомиллиардных заявок на технику за рубежом? При этом российские самолеты и авиадвигатели, в том числе совместного российско-украинского производства, чиновничья рать продолжает держать под запретом.

К чему приведет такая «модернизация», можно представить без труда. После появления на правительственном сайте Zakupki.ru объявлений о закупке правительством России «мерседесов», французских вертолетоносцев, бизнес-самолетов Falcon и Airbus, там появится такая заявка: срочно требуется межконтинентальная баллистическая ракета. Разделяющихся боеголовок – 6. Тип зарядов – ядерный.

В графе предложение будет стоять американская Minuteman, на худой конец – французская, китайская или иранская ракета. А может быть – северокорейская «Тэпходон».

Как будто шутка. Но потерянный 1 февраля на орбите наш военный спутник обнаружили американцы. Кого на этот раз наш президент сделает козлом отпущения за «недостаточное внимание к инновациям»?

А как хорошо все начиналось.