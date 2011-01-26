Методы Путина и Медведева на Кавказе не работают

Западная пресса активно обсуждает произошедший в московском аэропорту «Домодедово» террористический акт. По мнению большинства изданий, основная вина лежит на Кремле, который проводит неверную политику на Кавказе. Также газеты отмечают пренебрежение мерами безопасности, которые должны были обеспечиваться в таком огромном транспортном узле.

Как считает американский журнал Time, «8 декабря Генеральная прокуратура России признала, что число терактов на Северном Кавказе в 2010 г. выросло в четыре раза. Теперь они снова возвращаются в Москву. Медведев и Путин сосредоточили внимание на развитии экономики Кавказского региона, надеясь тем самым отвлечь мусульманскую молодежь от экстремизма. Они продолжали проводить этот курс даже после того, как мартовские взрывы в метро полностью его дискредитировали. Только на прошлой неделе Путин пообещал выделить в 2011 г. дополнительно 13 млрд. долларов на борьбу с безработицей на Северном Кавказе. Однако последний теракт показывает, что от террористов нельзя откупиться».

Далее издание продолжает: «Трудно себе представить, какими действиями можно замирить Северный Кавказ, если не объявлять полномасштабную войну. Этот регион уже превратился в сборную солянку из полицейских государств, где правят диктаторы, а террористические ячейки продолжают плодиться и процветать. Теперь Путин и Медведев наверняка обнаружат, что их обычные методы уже не действуют. Они могут начать поиск стрелочников».

Влиятельная английская газета Financial Times в статье под заголовком «Смертельный удар по российской антитеррористической кампании» пишет, что «теракт в крупнейшем международном аэропорту России – сильный удар по надеждам на привлечение иностранных инвестиций. Аналитики связывают теракт с распространением радикального ислама на Северном Кавказе, а также предполагают, что отчасти он мог быть реакцией на беспорядки, устроенные в декабре российскими ультраправыми. Бессмысленно обсуждать, кто это сделал – дагестанцы или чеченцы. Это ответ на полный провал политики Кремля на Кавказе».

Журнал Newsweek (США) считает, что «победа клана Кадырова в Чечне не положила конец терроризму. Он, подобно раковым метастазам, распространился по всему Северному Кавказу. В результате этого путинская эра прошла под постоянный барабанный бой терроризма. Издание приводит список терактов, произошедших на Кавказе за последние 12 месяцев, в которых погибли десять и более человек: «ипподром в Нальчике, рынок во Владикавказе, культурный центр в Ставрополе, военная база в Буйнакске. Террористы организовали крушение поезда Москва – Санкт-Петербург, подорвали электростанцию, а также устроили взрывы во множестве отделений милиции по всему Кавказскому региону».

Американская газета The New York Times рассказывает, какие меры безопасности существуют в аэропортах США. Одна из уже действующих мер – использование так называемых инспекторов по поведению. Как рассказали журналистам эксперты: «Сотрудники в штатском, обученные неагрессивно отслеживать и анализировать поведение окружающих, смешиваются с толпой и высматривают потенциальных злоумышленников. В коммерческих аэропортах США работают более 3 тысяч таких сотрудников. Технологии обнаружения взрывчатки совершенствуются, но главное средство защиты – бдительность».