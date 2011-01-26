ФНПР сохранила лидера

Говорят, что председатель правительства России В. Путин хотел сменить лидера Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) М. Шмакова. Это планировалось сделать на минувшем съезде данной организации.

Сменщиком должен был стать председатель комитета Государственной думы по труду и социальной политике А. Исаев. Но доброжелатели М. Шмакова в Доме правительства якобы положили на стол Путину материалы об анархистском прошлом г-на Исаева и об его отношениях со спиртным. По словам источника, г-н Путин после этого задался вопросом: как бывший анархист поведет себя, если и так непростая экономическая ситуация в стране начнет ухудшаться? Это и решило судьбу тов. Шмакова еще на несколько лет. Он остался на посту как человек системный, хорошо знающий правила аппаратной игры.