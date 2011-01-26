СНВ-3 как фактор борьбы с террористической угрозой
№ 3(244) от 27.01.2011 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]
«Страшный теракт в аэропорту «Домодедово» еще раз показал, что сегодня весь мир стоит перед лицом глобальных вызовов, связанных с терроризмом», – заявил глава думской фракции «Справедливая Россия» Н. Левичев.
Этим заявлением парламентарий предварил обсуждение и принятие Госдумой ратификационного законопроекта о Договоре СНВ-3 (ДСНВ) в окончательном, третьем, чтении.
– Мы должны ответственно подойти к ратификации договора СНВ-3, ведь его принятие имеет значение не только для России и США, – отметил г-н Левичев. – Он способен пре¬дотвратить дальнейшее распространение ядерных технологий в мире, которые могут попасть не только к государствам, но и террористам.
Вместе с тем мы призываем США вернуть нестратегическое ядерное оружие на свою территорию, прекратить подготовку к его применению, полностью ликвидировать находящуюся на территориях иностранных государств инфраструктуру, которая обеспечивает развертывание такого оружия, – пояснил Н. Левичев.
КПРФ и ЛДПР, как ими было ранее обещано, проголосовали против принятия законопроекта.
При этом В. Жириновский проиллюстрировал свою позицию привычно жестким аргументом: «Нет доверия США, с ними заключать договор опасно, нас ненавидит эта страна».
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