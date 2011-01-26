От Счетной палаты – к Счетным судам

В минувшую среду Госдума утвердила кандидатуру Сергея Степашина руководителем Счетной палаты (СП) на третий срок. «Аргументы неделi», являясь главным информационным партнером Палаты, не могли пройти мимо этого события.

Вообще-то газета почти не пишет о чиновниках. Но г-н Степашин стоит в этом бесконечно длинном ряду особняком. К примеру, на фоне «домодедовского» и всех остальных терактов последнего десятилетия вспоминается его поведение во время событий в Буденновске. После кровавой басаевской атаки на роддом он немедленно подал рапорт об отставке с должности директора ФСБ. Сын Сергея Вадимовича, в отличие от многих других чиновничьих детей, является кандидатом наук, экономистом-аналитиком. На бюджетных потоках не сидит. Жена – профессиональный банкир еще с советских времен.

При С. Степашине СП стала настоящим органом финансового контроля. Сегодня мало кто помнит, но, когда он пришел на новую работу в 2000 году, 90 процентов граждан думали, что СП – орган по подсчету голосов избирателей. Чуть позже сложилось мнение, что это небольшой правоохранительный орган, который должен ловить и сажать. Многие так думают до сих пор. Увы… Но «Счетка», как ее называют между собой федеральные чиновники, все же достаточно грозный инструмент госвласти, хотя и не сажает жуликов. Можно вспомнить подготовленный по поручению президента Путина доклад об итогах приватизации 90-х годов. Госдума даже отказалась его рассматривать из-за скандальной честности. Тогда «бабло» и ельцинские олигархи не дали докладу ход. Он оказался только в сетях Интернета. Но та история будет иметь продолжение.

Как известно, правительство Путина подготовило план очередной приватизации на ближайшие шесть лет. В списке – тысячи предприятий, банков, организаций. Ясно, что все это добро могут растащить за копейки – Аэрофлот, Банк ВТБ, РОСНЕФТЬ… Но позиция СП в этом вопросе непоколебима – в оценке приватизируемых предприятий должна участвовать и Счетная палата. Именно так происходит при приватизации любых объектов в странах с развитыми экономиками. Для примера можно назвать недавнюю приватизацию небольшой нефтяной компании в Оренбургской области. После оценки СП ее цена возросла с 350 млн. долларов до 960 миллионов. Президент Медведев при выдвижении г-на Степашина назвал такую работу одной из приоритетных.

Еще один приоритет – разобраться с хищениями при государственных закупках. Как известно, только в минувшем году на этой «ниве» было уворовано почти полтора триллиона рублей. Особенно – в Минобороны. Чтобы перекрыть эту бюджетную дыру, в «Счетке» уже разработана нормативная база новой государственной контрактной системы. «Дурного бабла» жуликам уже не видать. Так что Палата все отчетливее становится органом налогоплательщиков, который формируют парламент и президент. Остается решить главную российскую проблему – гигантскую коррупцию.

Здесь у Счетной палаты РФ тоже есть перспектива. Пока она выполняет роль рентгеновского кабинета, где больного просвечивают, а на лечение передают другим. Все расследования этого органа финансового контроля оформляются документально и передаются для принятия решений в Прокуратуру, ФСБ, МВД и Следственный комитет. В этих ведомствах они частенько и «тонут». Или прячутся под сукно. Помните скандал с растратами при подготовке и проведении Олимпиады в Ванкувере? Так вот – это самое безобидное дело, которое стало широко известно.

Проблема эффективной работы таких ведомств давно решена в некоторых странах Южной Европы. Там счетные палаты называются счетными судами. В них работают не просто аудиторы, прослеживающие использование бюджетных денег. Это следователи, прокуроры и судьи. В их власти не просто назвать имя жулика, но арестовать его и судить.

Вопрос в том – хватит ли смелости у президента, депутатов и сенаторов принять такой закон. А «Счетка» свое дело сделает.