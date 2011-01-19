В крови и во хмелю: хороший новый год

Конец 2010‑го и начало 2011 гг. ознаменовались беспрецедентной активностью «несистемной оппозиции». Как известно, были арестованы Борис Немцов, Эдуард Лимонов и другие. Характерно, что наибольший резонанс вызвал именно арест Б. Немцова.

Активность «несистемщиков» была поддержана на самом высоком уровне из-за рубежа. Даже президент США Б. Обама заявил, что-де знает Немцова и его борьбу за демократизацию России. Данное обстоятельство было использовано для разворачивания настоящей пропагандистской работы уже в первые дни нового года, хотя почти никакого общественного резонанса не получилось.

В связи с этим ряд аналитиков предположили, что среди потенциальных кандидатов в президенты от оппозиции началась негласная, но весьма жестокая конкурентная борьба. Первоначально предполагалось, что единым кандидатом выступит Михаил Касьянов. Но развитие событий показало отсутствие среди оппозиционеров единства мнений на этот счет.

Так что, скорее всего, г-н Немцов постарается развить инициативу после своего пребывания под арестом для популяризации имиджа действительного борца с режимом. Причем полагаем, у него нет иллюзий относительно избрания на президентский пост (как, впрочем, и у М. Касьянова). Однако участие в кампании должно обеспечить ему место среди демократов, готовых, в случае возвращения ситуации в начало 1990-х годов, начать новую серию демократических реформ под руководством МВФ. Именно для этого вводится довольно стереотипный тезис об экономической несостоятельности нынешнего правительства РФ.

Очевидно, что поменяется и тактика «несистемной оппозиции». Их акции теперь будут носить конкретный и даже точечный характер. И будут приурочены к какому-нибудь информационному поводу, а не проводиться планово, как раньше.

Например, «Дни гнева» теперь якобы предложено перенести с Тверской ул. на Манежную площадь, чтобы подчеркнуть адресат лозунгов, – федеральные власти. Упор будет явно делаться на то, чтобы подчеркнуть репрессивный характер нынешнего режима.

Интересно, что жесткий вердикт в отношении М. Ходорковского и П. Лебедева вызвал на Западе оживленную дискуссию относительно истинной либеральности и самого Дм. Медведева. Впрочем, возлагать вину на Президента РФ со стороны западного руководства было бы крайне неразумно: в РФ нет политика, на которого можно было бы поставить так же, как и на Дм. Медведева. Скорее всего, группы, ориентированные на смену В. Путина, будут, наоборот, настаивать на усилении поддержки Дм. Медведева, который, очевидно, «не тянет» против «авторитарного премьера».