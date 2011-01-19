О чем говорят в мэрии Москвы

Во время всех минувших новогодних и религиозных праздников мэрия столицы продолжала работать. Оставшиеся еще с лужковских времен чиновники активно обсуждали будущее и перспективы своего нового босса.

По их наблюдениям, С. Собянин будет находиться на посту мэра Москвы максимум до весны-лета 2012 года. После чего вновь уйдет на федеральный уровень. Это якобы видно по его действиям – главным образом он и его команда «переформатируют лужковское наследство и пиарятся». Долгосрочных проектов у них нет.

Но в президентском будущем г-на Собянина они все же сомневаются. Верят максимум – в премьерское. Так как В. Путину оставаться на 2012–2018 гг. во главе правительства России не с руки. Уже с 2012 г. правительству придется принимать непопулярные меры – вводить новую пенсионную реформу, увеличивать налоги на бизнес, реализовать явно антинародный закон о бюджетных учреждениях и многое другое. Нести ответственность за эти непопулярные меры Путин едва ли захочет.

Новым мэром столицы, считают в московской мэрии, может стать А. Хлопонин. Поскольку в бизнесе Москвы сильны и продолжают усиливаться позиции кавказцев, а он выстраивает с ними отношения на своем нынешнем посту в СКФО. Но стать мэром Москвы г-н Хлопонин сможет только в том случае, если не провалится на своем нынешнем посту.