Из разговоров в центральном аппарате партии «Единая Россия» можно сделать вывод, что в аппарате правительства будет создан так называемый политический департамент.

Он возьмет на себя вопросы подготовки и проведения федеральных выборов 2011–2012 годов. Говорят, это идея лично самого В. Путина. А для ее реализации на работу в правительство России и был приглашен В. Володин. Будто бы он уже приступил к формированию «политического департамента» и планирует набирать туда людей из центрального аппарата «Единой России». А также из аппарата полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе и из администраций и организаций «единороссов» некоторых регионов, входящих в этот округ. Прежде всего из родной для В. Володина Саратовской области.

Говорят, что новый департамент официально будет заниматься вопросами внутренней политики. Аналогичная структура уже существует в администрации президента. Именно туда просочились слухи из политических кругов Саратовской области – от людей, которые близки с В. Володиным. Он якобы уже встречался с ними после своего назначения на работу в правительство России.