По кому плачет тюрьма?

В минувший понедельник президент встретился с лидерами обеих палат российского парламента и лидерами думских фракций. Обещали, что встреча с президентом пройдет в новом формате.

Сенсационной эта встреча стала казаться после новостных программ. Все телеканалы выделили диалоги и монологи участников, связанные с так называемым русским вопросом.

Началось же с того, что после объявленного начала встречи ее участники 10 минут ждали г-на Медведева. Затем еще на 26 минут из зала вышел первый заместитель руководителя администрации президента В. Сурков. Затем он занес какие-то новые папки с текстами. И только после этого появился сам Медведев.

После его вступительного слова был объявлен регламент для выступающих – 7 минут. Председатель Совета Федерации С. Миронов говорил о русском языке. Б. Грызлов – о законодательном процессе и социальных вопросах. Лидер ЛДПР вспомнил, что когда-то был молодым русским в Москве. И уже тогда цеховики с Кавказа развращали столицу СССР шальными деньгами.

Во время речи Жириновского Медведев дал знак, и телекамеры отключили. Да и закончил эту встречу президент весьма жестко. Он напомнил, что главное – научиться управлять межнациональными конфликтами. Даже привел пример США, где эта проблема якобы решена.

Он назвал тему межнациональных конфликтов весьма опасной для страны. И если партии захотят использовать ее в предвыборной борьбе, то кому-то придется сидеть в тюрьме, один уже только что посидел – присутствовавшие не поняли, кого он имеет в виду. Затем были слова президента, которые следует отлить в граните: все хотят войти в Думу, но войти в нее надо достойно. После этих слов он встал и вышел из зала.

Еще до этой встречи в стенах Госдумы прозвучали предложения партии «Справедливая Россия». В частности – создать министерство по делам национальностей. Работать с национальными диаспорами и уничтожить нелегальный рынок труда. При этом заставить телевидение прекратить показ Кавказа как преисподней, а Москвы – как поля битвы бандитских группировок. Но эти очевидные истины президент оставил без внимания.