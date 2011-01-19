За что англичан одарили северной нефтью?

В этом году исполнится пять лет убийству в Англии беглого экс-сотрудника ФСБ А. Литвиненко. Можно напомнить, что сразу после его отравления и смерти отношения Москвы и Лондона приняли характер, похожий на откровенную вражду. И вот – словно удар по голове: государственная Роснефть и британский нефтяной гигант British Petroleum (BP) сливаются в экстазе. Спрашивается – с какого перепуга?

А «перепуг» на самом деле есть у обеих сторон. Начнем с англичан. Последнее время дело у BP шли не очень хорошо. Администрация США как будто хотела добить эту компанию, обложив гигантскими штрафными санкциями за утечку нефти с подводной скважины в Мексиканском заливе. Президент США Б. Обама лично возглавил поход против BP, не приняв во внимание, что вина англичан была лишь частичной, да и речь шла о главном стратегическом союзнике США – Великобритании. Но о Лондон, как говорится, вытерли ноги и смертельно обидели. Вот тут и появился дорогой русский друг, который подставил англичанам плечо, а заодно 5 млрд. тонн нефти (десятилетняя добыча всей России) и 10 трлн. кубометров газа. Это гигантское богатство на российском арктическом шельфе Карского моря BP и Роснефть будут добывать совместно. Для этого даже обменялись акциями. Причем без какого-либо общественного и парламентского обсуждения – отдали англичанам 9% крупнейшей в мире государственной нефтяной компании. Даже президента страны в известность не поставили. В этом признался его помощник А. Дворкович. При этом «дуумвират» уже совместно благословил гигантский рост цен на бензин в самой России. Понятно, далеко неспроста.

Как известно, крупнейшие нефтеприиски разгромленного ЮКОСа – «Юганскнефтегаз» – перешли в ходе «госэкспроприации» Роснефти. Сегодня, по прошествии многих лет, этой госкомпании грозят многомиллиардными исками бывшие иностранные акционеры ЮКОСа. Этот процесс только набирает обороты после нового жестокого приговора М. Ходорковскому и П. Лебедеву. Поэтому лучше отдать кусочек, чем поставить на грань краха все. Англичане оказались в этом плане очень полезны. Роснефть – воцерковленная присутствием в ее капитале английского нефтяного гиганта, уже не будет легким объектом для нападок. На ее защиту встанет вся британская «закулиса», которой отомстить американцам за унижения последних лет станет делом чести. Не случайно в Москву едет премьер Великобритании Дэвид Камерон, несмотря на протесты местной либеральной прессы.

Есть и вовсе курьезные случаи с истосковавшейся по любви к русским английской публикой. 9 января, к примеру, после победы «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем» в кубковом футбольном матче на стадионе «Олд Траффорд» победно зазвучал гимн Советского Союза. Громко и со словами. Таким мы слышали его у себя уже больше 20 лет назад.

Одним словом, стоит ждать и дальнейших сюрпризов. Дело в том, что у правящей элиты Великобритании накапливается все больше вопросов к США. И главной реакцией на унижения союзника стала не только сделка BP с Роснефтью. Есть пример и более убийственный – например, появление и разо­блачения загадочного сайта WikiLeaks. (Читайте об этом на стр. 13.)

Так что, наши руководители, глядя на это, похоже, вспомнили ленинский тезис использовать противоречия империалистических держав. И себя при этом не забывать.