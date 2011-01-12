Толстые и тонкие материи

Понятно, что текущий год станет для федеральной власти «судьбоносным», как сказал бы М. Горбачев. Госдуму, контролируемую «Единой Россией», ждут тяжелые выборы, связанные с большими моральными издержками. Полным ходом идет пересмотр конструкции властной «тандемократии».

Но главное – это идея грядущих выборов. То, что должно привлечь избирателей. Понятно, придумать что-то новое трудно, вот и заработает старая испытанная тема – коррупционная. Стало известно, что готовятся увольнения и «посадки» замминистров и замруководителей госкорпораций. Скорее всего – в Росатоме. Под большим вопросом и судьба ряда губернаторов. В первую очередь – подмосковного Б. Громова. В его регионе сначала все разворовали, затем много чего сгорело, а под Новый год много чего обесточилось.

Много вопросов губернатору Краснодарского края А. Ткачеву. В крае все больше говорят, что он хорошо знал «кущевского потрошителя» С. Цапка. Знал, что его люди входят в состав ЧОПа «Центурион-плюс», охранявшего земельные угодья краевых шишек. Говорят и о том, что С. Цапок был какое-то время чуть ли не в их личной охране.

Впрочем, эти примеры едва ли станут мерилом морали федеральной власти. В конце концов, всегда в стране что-то горит и кого-то режут по ночам. Важнее – личная судьба.

По нашим сведениям, бизнес-окружение В. Путина стала вполне устраивать нынешняя схема власти. Речь идет, в частности, о таких новопитерских олигархах, как Г. Тимченко и братья Ротенберги. Дело в том, что президентство Медведева облегчает им ведение дел на Западе. А премьерство Путина – «зеленую улицу» дома. Вот только сам Путин, похоже, проамериканскую ориентацию ДАМа явно не приветствует. Похоже, его более удовлетворил бы в этом плане такой человек, как нынешний глава администрации президента С. Нарышкин или тот же С. Собянин. По мнению аналитиков, свидетельством этого стал суровый приговор на 13,5 года Ходорковскому и Лебедеву. Ожидаемой медведевской либерализации так и не произошло.

Впрочем, сам г-н Медведев еще сможет использовать «дело Ходорковского – Лебедева» в своих претензиях на власть. Это произойдет во второй половине 2011 года, когда суды более высокой инстанции начнут рассматривать апелляции адвокатов экс-владельцев ЮКОСа. Понятно, что давление на Путина со стороны как российских финансовых групп, так и со стороны Запада резко возрастет. Под гигантским моральным давлением окажутся и судьи. Приговор может быть отменен, и это будет означать проигрыш Путина. Так что нынешний строгий приговор был даже на руку «группе Медведева».

Мало того, ситуация с вынесением такого жесткого приговора очень напоминала спланированную провокацию. Поначалу многие специалисты говорили, что «дело Ходорковского – Лебедева» будет отправлено на доследование. Но вдруг неожиданно появилось открытое письмо Ходорковского Путину, который был шокирован такой фразой, что «…его, кроме его собак, никто не любит». Такое простить трудно.

Но г-н Ходорковский да и Лебедев почти не слушали речь судьи и улыбались. Они, похоже, знали, что главные изменения в их судьбе произойдут в конце 2011-го, а не в конце 2010 года.

Но это – как говорится – тонкая материя. Есть более простые и понятные предвыборные хлопоты. Например, не повышать в этом году тарифы ЖКХ более чем на 15%. В администрации президента и в правительстве считают это сильным предвыборным ходом. И то правда – не в три же раза…