Работа президента Медведева

По итогам года стало ясно, что поддержание «властного тандема» в рабочем состоянии до 2012 года – теперь работа Дмитрия Медведева. И он ее, похоже, выполняет. Путин же создает новую систему ротации властных элит. До него каждый уход с поста главы государства был в России болезненным и по собственной воле практически невозможным. Путинский пример 2008 года показал, что можно уйти и без серьезных последствий для себя и даже без потери политического влияния.

Скорее всего, Медведев, как предполагается, закрепит эту важную тенденцию президентского ухода и создаст прецедент плановой ротации президентской власти внутри узкой группы лиц. Причем с возможностью расширения этой группы.

Этот принцип – переход при комплектации элит от землячеств (свердловского, питерского и т.д.) к «провинциальному призыву» – уже демонстрируется. Пример – карьерный рост Сергея Собянина, Юрия Трутнева и т.д.

Впрочем, в окружении премьера по-прежнему негативно воспринимают нарастающий вал информации о том, что у Медведева к 2011–2012 гг. появляются президентские перспективы. В этой связи «путинцы» выделяют по меньшей мере две группы рядом с ним, которые, по их мнению, являются источниками распространения такой информации. Это – «друзья президента» (А. Иванов, Н. Винниченко и др.) и «проамериканское лобби» (А. Волошин, А. Дворкович, С. Приходько).

В аппарате премьера выделяют и внешнюю группу поддержки президентских амбиций Медведева. В частности, администрацию Барака Обамы, где приветствуют переизбрание «друга Дмитрия». Помимо команды американского президента есть также те представители американского истеблишмента (Збигнев Бжезинский и т.д.), кто неоднократно высказывался просто за предпочтительность кандидатуры-2012 именно Медведева по сравнению с Путиным.

В окружении самого Путина, как говорят, пытаются уверить премьера, что не нужно доводить ситуацию до крайности, когда придется вступать в открытое противоборство с Медведевым. Премьер, похоже, слушает этих советников. Его последние инициативы направлены как раз на снижение влияния аппарата президента и лично Медведева. К тому же за последнее время премьер дал понять, что чрезвычайно комфортно чувствует себя в качестве участника изнурительного информационного марафона, который многие называют «президентской кампанией».

Путин показал, что предпочитает находиться «в теме» по социальным и экономическим вопросам, не сосредотачиваясь на политических. Он как бы предоставляет «отдуваться» за них Медведеву. И этим аккуратно подчеркивает, что считает «властный тандем» действующим, несмотря на скепсис недоброжелателей и ревность соратников.

Очевидно, что Путин демонстрирует абсолютно полную расслабленность и уверенность в себе как в лидере, доминирующем в политическом и в экономическом поле. А это – плохие новости для тех, кто рассчитывает на Медведева в 2012 году.