//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

О судьбе разведчицы

№ 51(241) от 29.12.2010 [ «Аргументы Недели » ]

О судьбе разведчицы

Избрание раскрытой в США русской шпионки А. Кущенко-Чапман в Общественный совет «Молодой гвардии «Единой России», стало второй попыткой включить ее в общественную работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Говорят, что ранее она должна была получить на телеканале «Россия» авторскую передачу «О жизни и политике». Но стала ставить руководителю ВГТРК О. Добродееву условия: «прямой эфир, говорю то, что хочу». Г-н Добродеев к такому напору даже со стороны знаменитой разведчицы готов не был. Но ничего не сказал, взял паузу и обратился по этому вопросу лично к Путину. Результат известен – «Анка-разведчица» не стала телезвездой и оказалась во МГЕРе.

Но это не все. В «Фондсервисбанке», куда А. Чапман-Кущенко устроили на работу советником президента банка по инвестициям и инновациям, не очень довольны этим приобретением. По крайней мере на уровне среднего менеджмента. Поскольку у банка очень много контактов с партнерами на Западе – появление в банке, да еще на должности советника его президента, фигуры, связанной «с органами», бьет по репутации банка на Западе, вызывает ненужные вопросы со стороны партнеров.

Поэтому руководством банка новой сотруднице было рекомендовано особо себя не перегружать.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

В МИД Польши предложили способ по "устрашению" России

В МИД Польши предложили способ по "устрашению" России

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович нашёл способ, как "испугать" Россию. По его словам, РФ несколько раз подумает, прежде чем направлять военные силы на территорию государства.

//Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта с диспетчерами

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта с диспетчерами

В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта "Жуковский - Симферополь" с диспетчерами. Пассажирский авиалайнер совершил жёсткую посадку с выключенными двигателями и без шасси в открытом кукурузном поле.

//Общество

В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за ливней и смерча

В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за ливней и смерча

В пятницу, 16 августа, в Сочи было объявлено штурмовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей над морем, а также поднятия уровня воды в реках. В администрации города приготовились к эвакуации жителей.

//новости партнеров

//В мире

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Экс-министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин заявил, что необходимо наладить отношения с Россией раньше Соединённых Штатов. По его словам, это нужно сделать до переизбрания Дональда Трампа.

//Общество

Российская власть замахнулась уже на право на жизнь

Российская власть замахнулась уже на право на жизнь

Еще одна попытка купить лекарство для ребенка-инвалида закончилась уголовным делом. Женщину зовут Лена, она заказала противосудорожный препарат «Фризиум» для своего сына с эпилепсией. Заказала по интернету, так как в России Фризиум не зарегистрирован. А на почте ее приняли следователи.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

В Крыму случайно была запущена управляемая ракета

В Крыму случайно была запущена управляемая ракета

Стало известно, что Минобороны пытается взыскать более 45 миллионов рублей с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота за случайный запуск авиационной управляемой ракеты на аэродроме в Саках в Крыму.

//Интервью

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

В модной индустрии Игорь Гуляев персона знаковая. Коллекции этого дизайнера не раз становились трендами в мировой моде, а голливудские дивы выбирают его наряды для важных церемоний. Но не всё так празднично в модной индустрии. "АН" поговорили с модельером об изнанке этого многомиллионного бизнеса

//Шоу-бизнес

Максим Виторган потерял крупную сумму денег на Кипре

Максим Виторган потерял крупную сумму денег на Кипре

Известный российский актёр Максим Виторган поделился с поклонниками печальной историей, которая случилась с ним во время отдыха на Кипре. Сейчас знаменитость проводит отпуск с детьми.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Происшествия

Названы причины пожара в одесском отеле

Названы причины пожара в одесском отеле

Полиция рассматривает три причины, из-за которых мог произойти крупный пожар в отеле "Токио стар" в Одессе. Отмечается, инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 августа, погибли восемь человек.

//В мире

Рига отмечает 818-й день Рождения!

Рига отмечает 818-й день Рождения!

В эти выходные Рига отметит 818-й День Рождения! На этот раз темой праздника стали городские легенды. Сколько же тайн хранит в себе милая, добрая Рига!

//Новости СМИ2

//Общество

Первомай в духе советских времен. Митинг КПРФ на проспекте Сахарова

Первомай в духе советских времен. Митинг КПРФ на проспекте Сахарова

Сегодня на проспекте Сахарова санкционированный митинг КПРФ «За честные выборы!». МВД называет цифру примерно 4 тысячи человек присутствующих, все происходящее напоминает празднование Первомая времен СССР

//Происшествия

В Сочи образовался потоп из-за прошедшего ливня

В Сочи образовался потоп из-за прошедшего ливня

В субботу, 17 августа, в городе Сочи прошёл сильный ливень. Местные жители разместили в Сети фотографии и видео с последствиями дождя. Отмечается, что на территории города действует штурмовое предупреждение, начиная с вечера пятницы.

//Происшествия

Россиянку избил спасатель на пляже в Болгарии

Россиянку избил спасатель на пляже в Болгарии

Спасатель на курортном пляже Кабакум в Болгарии ударил туристку из Москвы за нарушение правил пребывания в море. По её словам, сначала мужчина пытался её позвать на берег, а после того, как она вышла из воды начал бить по лицу.

//Происшествия

Аварийно севший Airbus начали разбирать по частям местные жители

Аварийно севший Airbus начали разбирать по частям местные жители

Самолёт "Жуковский - Симферополь", который совершил аварийную посадку в Подмосковье в открытом кукурузном поле, местные жители растаскивают по частям. Отмечается, что правонарушители перелезают через ограды, несмотря на работу следователей.

//Спорт

Сергей Хусаинов: Непоследовательность Сухого завела в Грозном стадион и игроков

Сергей Хусаинов: Непоследовательность Сухого завела в Грозном стадион и игроков

КДК РФС оштрафовала «Ахмат» на 150 000 рублей за оскорбления арбитра Сухого по громкой связи стадиона во время домашнего матча этого клуба против «Спартака». Событие для еженедельника «Аргументы недели» комментирует арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

//Общество

Поп-исполнители первого эшелона: Киркоров, Елка, Лолита и Орбакайте - отвлекающий маневр?

Поп-исполнители первого эшелона: Киркоров, Елка, Лолита и Орбакайте - отвлекающий маневр?

Парк Горького в Москве четвертый раз за последний месяц в спешном порядке принимает у себя очередной фестиваль. На сей раз в отвлекающем маневре задействована тяжелая артиллерия - Киркоров, Елка, Орбакайте

//Новости партнеров

//Политика

В ГД сравнили Польшу и США "с ребёнком и воспитательницей в садике"

В ГД сравнили Польшу и США "с ребёнком и воспитательницей в садике"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отреагировал на заявление главы МИД Польши Яцека Чапутовича о размещении в стране американской армии, чтобы отпугнуть Россию. Политик призвал не обращать внимание на его слова.

//Общество

Жаркая погода в понедельник вернётся в Москву

Жаркая погода в понедельник вернётся в Москву

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поделился прогнозом погоды на следующую неделю. По его словам, в Москву вернётся жаркая погода.

//Общество

Как обворовывают инвалидов войны те, кто должны их защищать

Как обворовывают инвалидов войны те, кто должны их защищать

За что воевали бывшие афганцы и участники других войн? Чтобы чиновничья тварь обкрадывала их, наживаясь на выделяемой из народных денег помощи инвалидам, которые нюхали порох и рисковали жизнью?

//Шоу-бизнес

У Ольги Бузовой новый роман?

У Ольги Бузовой новый роман?

Певец и бывший участник ток-шоу "Дом-2" Олег Майями рассказал об отношениях, которые его связывают с известной телеведущей Ольгой Бузовой. По его словам, он скучает по ней на расстоянии. Сейчас артист находится на отдыхе в Греции, а Ольга на Бали.

//Происшествия

Мальчик получил серьёзные травмы после катания на паровозике

Мальчик получил серьёзные травмы после катания на паровозике

В пятницу вечером, 16 августа, в Саратове на бульваре Героев Отечества маленький мальчик попал под колёса детского паровозика. Отмечается, что ребёнок выпал из транспортного средства во время движения.

//В мире

Испанцы раскритиковали действия своих ВВС во время сближения с самолётом Шойгу

Испанцы раскритиковали действия своих ВВС во время сближения с самолётом Шойгу

Испанцы раскритиковали действия ВВС страны за сближении своего истребителя в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу над водами Балтийского моря. Отмечается, что инцидент произошёл в среду, 14 августа.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры