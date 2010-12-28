О судьбе разведчицы

Избрание раскрытой в США русской шпионки А. Кущенко-Чапман в Общественный совет «Молодой гвардии «Единой России», стало второй попыткой включить ее в общественную работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Говорят, что ранее она должна была получить на телеканале «Россия» авторскую передачу «О жизни и политике». Но стала ставить руководителю ВГТРК О. Добродееву условия: «прямой эфир, говорю то, что хочу». Г-н Добродеев к такому напору даже со стороны знаменитой разведчицы готов не был. Но ничего не сказал, взял паузу и обратился по этому вопросу лично к Путину. Результат известен – «Анка-разведчица» не стала телезвездой и оказалась во МГЕРе.

Но это не все. В «Фондсервисбанке», куда А. Чапман-Кущенко устроили на работу советником президента банка по инвестициям и инновациям, не очень довольны этим приобретением. По крайней мере на уровне среднего менеджмента. Поскольку у банка очень много контактов с партнерами на Западе – появление в банке, да еще на должности советника его президента, фигуры, связанной «с органами», бьет по репутации банка на Западе, вызывает ненужные вопросы со стороны партнеров.

Поэтому руководством банка новой сотруднице было рекомендовано особо себя не перегружать.