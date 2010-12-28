Депутаты не прервут каникулы

«Дамоклов меч» внеплановой работы в Охотном ряду навис после ратификации договора СНВ-3 американскими сенаторами. Дума не могла отправиться на каникулы, не отреагировав действенно на знаковое и долгожданное внешнеполитическое событие.

Принятие документа в первом чтении все же состоялось, и политическое одобрение решения американских законодателей тем самым выражено. Два других чтения запланированы на послепраздничный период, когда документ будет тщательно изучен парламентариями и экспертами.

Коммунисты голосовали против принятия законопроекта. По их мнению, Дума слишком торопится. В ответ на это сторонники договора напомнили, что он был внесен президентом еще в мае этого года. Фракция ЛДПР, демонстрируя свой протест, и вовсе от голосования отказалась, а депутаты «Справедливой России» инициативу поддержали. Глава фракции справороссов Николай Левичев назвал заседание историческим. Договор, по его словам, «серьезнейший фактор, который будет влиять на дальнейшее развитие всего мира».

– Сегодняшнее рассмотрение ратификации Договора происходит практически синхронно с его ратификацией в США, – отметил парламентарий, выступая перед коллегами. – И это лишний раз свидетельствует о том, что Россия держит слово и готова к конструктивному диалогу.

Председатель Госдумы Борис Грызлов, объявляя осеннюю сессию палаты закрытой, по традиции поставил жизнеутверждающую точку.

– Впереди 2011 год, год выборов депутатов Госдумы шестого созыва, – отметил глава нижней палаты. – Мы выходим на новый политический этап. От всех политических сил потребуются особенные выдержка, ответственность, профессионализм.

После этого депутаты отправились по своим делам – кто в Сибирь, кто на Багамы, кто в личные чертоги по всему миру.